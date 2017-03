Đ ầu tiên , bạn nhấn nút Next ở giao diện Sign in with a Microsoft account để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Tiếp theo, bạn cần cấp quyền cho phép ứng dụng truy cập địa điểm (Location), thông báo (Notifications), hay micro (Microphone).

Giao diện của Cortana rất đơn giản với màn hình chờ lệnh từ người dùng. Bạn nhấn vào biểu tượng chiếc loa ở góc phải bên dưới, dùng giọng nói để ra lệnh cho Cortana. Ngoài ra, thay vì nói bạn có thể nhập liệu trực tiếp vào ô Ask me anything. Lưu ý, cần phải có kết nối Internet trong quá trình sử dụng Cortana.

Cortana là một quyển bách khoa toàn thư đồ sộ với hiểu biết về mọi lĩnh vực trong cuộc sống và bạn có thể tận dụng để tăng thêm vốn hiểu biết của mình, chẳng hạn như khi hỏi Capital of USA thì Cortana sẽ hiện ra câu trả lời Washington D.C và mỗi câu trả lời sẽ kèm liên kết See more results on Bing. Cortana thỉnh thoảng cũng sẽ có những câu trêu đùa hài hước khi bạn hỏi.

Ngoài ra, bạn có thể ra lệnh cho Cortana thực thi rất nhiều thao tác hữu ích, chẳng hạn như tìm hiểu tình hình thời tiết thông qua câu lệnh Weather today, Will weekend rain?; tìm kiếm nhà hàng xung quanh (Show me some restaurants near here), chuyển đổi đơn vị tiền tệ (convert 60 dollars to vnd), xem thông tin chuyến bay (What time does VN616 depart), gọi điện thoại cho người trong danh bạ (Call Mom), nhắn tin cho bạn bè (Message…), xem bản đồ (Show me a map)...

Bên cạnh đó, bạn có thể yêu cầu Cortana thông báo nhắc nhở thực hiện các công việc cá nhân dễ dàng chỉ đơn giản với cú pháp Remind me. Notebooks của Cortana là nơi bạn có thể tùy biến những thói quen về ăn uống (Eat & drink), sự kiện (events), tài chính (finance), các cuộc họp và nhắc nhở (meeting & reminder), tin tức (news), thể thao (sports), du lịch (travel),…

Bạn đọc quan tâm có thể tải Cortana trực tiếp từ Google Play hoặc App Store.

TRIỆU MẪN