Về cơ bản, mẫu loa SoundMax A-990 cũng có vẻ ngoài thu hút như các phiên bản trước đó, được trang bị thêm một lớp nhôm mỏng, phay xước mang lại hiệu ứng ánh sáng khá đẹp mắt.





Loa siêu trầm của SoundMax A-990 còn được tích hợp một LCD nhỏ giúp người dùng có cái nhìn trực quan hơn về nguồn phát đang sử dụng. Mức âm lượng tổng thể và âm trầm cũng được “số hóa” trông hiện đại hơn, ngoài ra, những nút tùy chỉnh âm lượng dạng cảm biến xoay cũng được nâng cấp, mang lại cảm giác mượt mà hơn.

Ở mặt sau, thiết bị hỗ trợ các ngõ vào cơ bản như 3,5 mm, RCA, cổng cắm USB, thẻ nhớ SD bên cạnh đầu vào là các nguồn phát nhạc hỗ trợ Bluetooth với phạm vi hoạt động hơn 10 m.





Việc bố trí nút nguồn trên đỉnh loa sub cũng giúp mang lại tiện lợi đáng kể so với kiểu bố trí công tắc nguồn ở mặt sau loa như trước đây. Để chuyển đổi nguồn phát nhạc, người dùng có thể chọn nhanh trên remote đi kèm hoặc sử dụng nút chức năng tích hợp trên loa sub.

Thiết bị có chất âm khá mạnh mẽ, âm lượng lớn với mức công suất 50W đủ sức nhấn chìm phòng ngủ bạn trong âm nhạc nhưng vẫn không hề có dấu hiệu cho thấy sự vỡ tiếng.

Sản phẩm dự kiến được bán ra với mức giá 1,2 triệu đồng, đây sẽ là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu giải trí và thưởng thức âm nhạc tại gia.





TRIỆU MẪN