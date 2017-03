Mẫu máy tính bảng Tabeo của Toys R. (Nguồn: Toys R Us)

Theo kế hoạch, Toys R sẽ bán Tabeo với giá 149,99 USD kể từ ngày 21/10 tới đây.



Mẫu tablet này đã được cài sẵn tới 50 ứng dụng miễn phí, thân thiện với các em nhỏ, cũng như được tích hợp các phần kiểm soát để phụ huynh có thể tùy biến điều chỉnh mức độ truy cập Internet cho từng thành viên trong gia đình.



Thông tin từ Toys R cho biết, Tabeo có kích thước 7-inch, màn hình cảm ứng đa chạm, hỗ trợ WiFi, có 4GB bộ nhớ trong.



Hiện nay, những đối thủ sừng sỏ của Toys R là Amazon.com, Target Corp và Wal-Mart Stores Inc, nhất là khi các nhà bán lẻ này thường bán các sản phẩm trò chơi với giá thấp hơn Toys R.



Do vậy, việc ra mắt mẫu tablet mới chuyên dành cho trẻ em được Toys R kỳ vọng sẽ giúp họ cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ trong dịp mua sắm nhộn nhịp cuối năm.



Ngoài Toys R thì nhà sản xuất đồ chơi giáo dục LeapFrog Enterprises Inc cũng có một mẫu tablet dành riêng cho trẻ em là LeapPad./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)