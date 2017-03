Máy có hệ thống cảm biến, chống sốc toàn diện ba chiều cho ổ cứng, chức năng nhận diện khuôn mặt SmartFace và bảo mật vân tay FingerPrint. Chip bảo mật TPM (True Platform Module) còn giúp mã hoá toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên ổ cứng khi kích hoạt. Thông tin và tài liệu lưu trữ trở nên tuyệt mật trước bất kỳ trình bẻ khoá bất hợp pháp nào.

M10 được tích hợp các cổng giao tiếp eSATA, IEEE 1394 và đặc biệt là Serial (COM), hỗ trợ truyền dữ liệu điều khiển giữa máy tính và các thiết bị I/O đời trước (các vi mạnh như điều khiển router WAN, bảng điều khiển hệ thống lập trình phần cứng công nghiệp, thiết lập thông số kỹ thuật như tổng đài điện thoại hay kết nối để sửa chữa nâng cấp phần mềm điện thoại di động). Người sử dụng không phải lo lắng khi chuyển USB sang COM mà độ tương thích không cao, vì Tecra M10 hỗ trợ hoàn hảo chức năng đó với cổng COM tương thích 100%.

Ngoài ra, máy còn có tính năng USB Sleep's Charge, đảm bảo vẫn thực hiện việc sạc điện khi máy đã tắt hoàn toàn.

Bàn phím được thiết kế với khả năng chống tràn chất lỏng, loại bỏ mối lo về nguy cơ vô tình đánh đổ nuớc hay cà phê... Đặc biệt, chức năng Scan Business kết hợp cùng Card Reader Software cho phép camera quét dữ liệu trên danh thiếp mã hoá và nhanh chóng lưu lại thông tin đối tác.

Nếu không muốn sử dụng hệ điều hành Windows Vista Business bản quyền, chủ nhân hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển trực tiếp xuống Windows XP Pro hợp pháp thông qua đĩa DVD kèm sẵn.

Người mua Tecra M10 dán tem đảm bảo của nhà phân phối Digiworld được hỗ trợ nâng cấp RAM miễn phí lên 2 GB và tặng voucher trị giá 800.000 đồng.