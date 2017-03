Satellite C600 Series: Notebook cho người mới

Satellite C600 Series dành cho khách hàng chri cần những nhu cầu cơ bản. Loạt sản phẩm này trang bị màn hình 15.6-inch hoặc 17.3-inch, chip AMD APU, Intel Pentium hoặc Core i3. Ngoài ra, thiết bị sẽ có ổ cứng 640GB và bộ nhớ RAM DDR 3 tối đa 4GB. Các cổng giao tiếp gồm USD 2.0, ổ đĩa quang DVD Super-Multi. Dòng Satellite C600 có giá khởi điểm từ 349 USD (7.270.000 đ).

Satellite L700 Series: Cho sinh viên và gia đình

Theo Toshiba, L700 Series là lựa chọn phù hợp cho sinh viên và gia đình. Dòng sản phẩm này sẽ trang bị màn hình 13.3/14/15.6/17.3-inch. L700 sử dụng chip lõi kép Intel hoặc APU lõi kép/lõi tứ của AMD (APU: bộ xử lí tăng tốc, kết hợp bộ xử lí đồ họa GPU và xử lí trung tâm CPU). Dung lượng ổ cứng là 640GB, có thể tùy chỉnh với “nhiều bộ nhớ hơn”. L700 Series có giá từ 455 USD (9.479.000 đ).

Satellite L735D Series: Notebook cho trẻ em

Notebook L735D sở hữu một số chức năng chống hư hại do trẻ em gây ra, như bàn phím dễ lau chùi các vết bẩn, ố, chống in dấu vân tay, màn hình cao cấp không gương (non-glossy) Neo X. Ngoài ra, máy cũng trang bị cảm biến tác động lên ổ cứng, giảm thiểu khả năng mất mát dữ liệu. L735D có màn hình 13.3-inch, ổ cứng 320GB, tích hợp webcam, đầu đọc DVD, bộ xử lí AMD E-Series. Ngoài ra, notebook cài đặt sẵn trò chơi LEGO Harry Potter: The Video Game và trình duyệt KidZui cho trẻ em. Satellite L735D chỉ có thể đặt mua qua BestBuy, với giá khởi điểm 498 USD (10.375.000 đ).

Satellite P700 Series: Notebook giải trí

Notebook giải trí P700 trang bị bộ xử lí Intel Core thế hệ thứ 2 hoặc công nghệ xử lí mới nhất từ AMD. Dòng sản phẩm sở hữu màn hình với các kích cỡ 14/15.6/17.3-inch. Ngoài ra, âm thanh Harman/Kardon, đầu đọc Blu-ray, công nghệ hiển thị không dây Intel Wireless Display (cho phép hiển thị nội dung số (như phim DVD, Blu-ray) từ notebook sang TV qua kết nối không dây mà không cần đến bộ phát sóng WiFi) cũng được tích hợp. Giá khởi điểm từ 630USD (13.125.000 đ).

Mini MB505 Netbook

Mini MB505 có thiết kế dạng vỏ sò quen thuộc của Toshiba. Theo Toshiba, chiếc máy tính này sở hữu các yếu tố năng động, dung lượng pin “khủng” và ổ cứng lớn. MB505 sử dụng chip Intel Atom. Mini MB505 bán với giá 300 USD (6.250.000 đ).

Các mẫu máy kể trên lên kệ vào đầu tháng 10.

Theo Du Lam (ICTnews / NotebookReview)