Toshiba Z2 series là mẫu HDTV sử dụng công nghệ CEVO Engine với chip xử lý lõi kép. Ảnh: Akihabaranews.

Sau thế hệ HDTV CEVO đầu tiên, WL800 series, được trang bị chip xử lý tốc độ cao Cell Processor, mới đây Toshiba lại tiếp tục trình làng những mẫu TV CEVO thế hệ thứ hai cải tiến với trang bị chipset lõi kép giúp xử lý hình ảnh. Sản phẩm mới có tên mã Z2 series với các model 32, 37 và 42 inch.

Tất cả Z2 đều sẽ được trang bị độ phân giải Full HD đi kèm với màn hình LED IPS cho phép thể hiện chất lượng màu sắc đạt tới 99% chuẩn NTSC trong khi các thế hệ trước là 95%. Trong khi đó, với công nghệ CEVO Engine có chipset lõi kép, sản phẩm của Toshiba cho phép người dùng sử dụng nhiều chế độ hình ảnh khác nhau như Anime Mode, Photo Mode hay Video Game Mode...

Z2 series sở hữu thiết kế siêu mỏng. Ảnh: Akihabaranews.

Ở mẫu CEVO thế hệ mới, hãng điện tử của Nhật còn tích hợp tính năng FIFO (First In First Out) cho phép các tín hiệu hình ảnh được xuất đến TV thông qua HDMI không có bất kỳ độ trễ nào, điều này rất quan trọng đối với những game thủ sử dụng PS3 hay Xbox 360 với HDTV.

Các tính năng đáng chú ý khác trên Z2 là kết nối DLNA, hỗ trợ kết nối với ổ cứng HDD và khả năng ghi hình trực tiếp vào thiết bị lưu trữ rời với giao tiếp USB.

Hiện tại, thông tin về giá bán và ngày phát hành của những mẫu HDTV CEVO Z2 series vẫn chưa được thông báo cụ thể.

Theo Phạm Anh (Sohoa)