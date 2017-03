Sau một hồi úp mở về dự án di động, ông lớn Microsoft đã cho ra mắt 2 sản phẩm đầu tiên và đáng chú ý nhất là thiết bị có tên Kin One. Hình hài vuông một cách... tròn trịa, Kin One trông tinh nghịch và cá tính thích hợp với giới trẻ tuổi vị thành niên.Có lẽ xác định đối tượng khách hàng mình nằm ở phân khúc này nên Kin One được cài đặt sẵn các ứng dụng kết nối YouTube, Twitter, Facebook nhằm giúp người dùng tương tác với các mạng xã hội này một cách tiện dụng nhất.

Hỗ trợ máy ảnh 5 "chấm", chipset nVidia Tegra 600 MHz, GPS, 3G, Wi-Fi..., có vẻ như Kin One tràn đầy sức mạnh. Tuy nhiên, việc Microsoft mập mờ về việc liệu Kin One có hay không Windows Phone 7 cài đặt sẵn hay chỉ là một phần mềm điều hành cơ bản đã khiến nhiều người hoài nghi về sản phẩm di động mới này.

LG GD510 Pop

Hướng tới sự công nghệ của sự đơn giản, LG GD510 Pop là sản phẩm mới của hãng điện tử Hàn Quốc lên kệ trong tháng qua. Màn hình cảm ứng lớn kết hợp widget nhưng lại có giá rẻ (dưới 3 triệu đồng) là đặc trưng của dòng điện thoại mới này.

Điểm nhấn lạ mắt nhất của sản phẩm chính là khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời để sạc pin thông qua bộ vỏ đặc biệt bán rời. Mặc dù vậy cơ chế cảm ứng không mượt cộng với hiệu năng pin kém, thời gian sạc qua vỏ hấp thụ năng lượng mặt trời quá lâu chính là điểm yếu của sản phẩm này.

Nokia C5

Doanh số smartphone của Nokia đang tăng lên từng giờ và sự xuất hiện của C5 cũng là một yếu tố kích cầu. Với định hướng smartphone cho người dùng bình dân, Nokia đã cho ra mắt C5 trên nền HĐH Symbian 9.3 chỉ với xấp xỉ 3 triệu đồng.

Kết cấu thân trơn, nút bấm cơ bản, có 3G và chân cắm tai nghe 3,5mm, smartphone Nokia C5 đáp ứng tất cả nhu cầu cần thiết của một điện thoại thông minh và đa dụng. Tuy nhiên, khiếm khuyết của máy nằm ở chỗ không tích hợp bộ thu Wi-Fi cũng như màn hình quá nhỏ với 2,2 inch, rất khó để duyệt Web hay soạn thảo email.

Samsung S8500 Wave

Có màn chào sân từ những ngày hội chợ MWC 2010, nhưng phải đến trung tuần tháng 4, siêu phẩm Samsung S8500 Wave mới chính thức được lên kệ. Gây tò mò và ngạc nhiên bằng HĐH Bada của riêng Samsung, S8500 Wave còn khiến người xem phải trầm trồ với màn hình cảm ứng Super AMOLED siêu sắc nét ngay cả dưới ánh nắng.

Ngoài ra, chipset ARM 1.0 GHz, Bluetooth 3.0, GPS... là những công nghệ tối tân cũng được tích hợp kèm trong máy. Điểm yếu của sản phẩm có lẽ nằm ở giá khi S8500 Wave có giá xách tay lên tới 15 triệu đồng. Ngoài ra, những hoài nghi về sự hỗ trợ của các hãng phần mềm thứ 3 với một nền tảng HĐH Bada mới mẻ như S8500 Wave cũng là một rào cản cho doanh số của thiết bị này.

Sony Ericsson Elm

Có cái tên khá lạ tai lấy theo tên một loài cây họ cây du (Ulmus), Sony Ericsson Elm là một chiếc di động "xanh" ra đời vì mục đích bảo vệ môi trường với nguyên liệu được làm từ chất liệu tái chế, không có hóa chất độc hại. Thiết kế thân máy cũng cách điệu một cách lạ mắt khi được uốn hơi cong nhằm tạo cảm giác cầm chắc tay cho người dùng.

Về mặt cấu hình, Elm giống như con lai giữa series W (nghe nhạc) và series K (chụp ảnh) của Sony Ericsson khi đồng thời có sẵn máy ảnh 5.0 Megapixel và công nghệ nghe nhạc theo chuyển động SenseMe. Ngoài ra máy còn có Wi-Fi, 3G và hệ định vị A-GPS tích hợp sẵn. Giá thành xấp xỉ 5 triệu đồng là khá cao cho Elm cũng như máy không có HĐH sẽ dẫn tới việc không thực thi được các tính năng chuyên dụng (bản đồ số, duyệt MS Office) mặc dù có phần cứng khá tốt.

HTC Legend

Ấn tượng ngạc nhiên đầu tiên khi chiêm ngưỡng HTC Legend chính là một thiết kế thân nhôm bọc kín chỉ có ở các dòng máy tính Mac của Apple. HTC đã tạo được sức hút khá tốt khi cho ra mắt Legend cũng như tạo một cách nhìn mới về phong cách thiết kế của hãng.

Chạy HĐH Android 2.1, giao diện Sense đẹp mắt, trackpad cảm biến quang học là những gì mà HTC kỳ vọng đây sẽ là một "Huyền thoại" mới. Tuy nhiên, thiếu mất camera cho cuộc thoại video, chipset chỉ đạt 600 MHz cùng với một mức giá xấp xỉ 12 triệu đồng là những điều bất hợp lý dễ thấy ở sản phẩm này.

BlackBerry Pearl 3G

Từng xuất hiện trong những lời đồn thổi dưới cái tên BlackBerry 9100, Pearl 3G xuất hiện gây khá nhiều ngạc nhiên cho cộng đồng người dùng BlackBerry. Với thiết kế gọn gàng, BlackBerry OS phiên bản 5.0, cùng với khả năng kết nối Wi-Fi chuẩn N và 3G, Pearl 3G là một ngoại lệ hiếm hoi trong các dòng BlackBerry khi được tích hợp sẵn tất cả kết nối thời thượng này.

Khắc phục những yếu điểm còn thiếu của series Pearl 8100, Pearl 3G có khả năng kết nối mạnh, có GPS cũng như chân cắm tai nghe chuẩn 3,5mm và thiết kế trackpad quang học. Mặc dù bàn phím QWERTY kiểu SureType là nét đặc trưng của dòng Pearl nhưng những bất tiện nó đem lại khiến người dùng không mấy hào hứng khi lặp lại trên thiết kế của Pearl 3G.

Motorola Quench

Thừa thắng xông lên sau thành công của sản phẩm Milestone cùng HĐH Android, Motorola đã tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới với cái tên Quench. Màn cảm ứng rộng, thiết kế vân giả da nắp sau, có đủ tất cả các kết nối thông dụng cũng như giao diện MOTOBLUR có tính tương tác tối đa, Quench đang chiếm được cảm tình của người sử dụng Bắc Mỹ ngay khi vừa ra mắt trung tuần tháng 4.

Nhưng với cấu hình yếu của chipset Qualcomm MSM7201A đời cũ 528 MHz cùng HĐH Android phiên bản 1.5, ắt hẳn Motorola Quench sẽ khó tìm được vị trí cao trong bảng xếp hạng các dòng máy Android nói riêng hay bảng tổng sắp di động ăn khách nói chung.

Theo Vương Long (VNN)