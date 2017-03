7 mẫu máy liệt kê dưới đây có độ dày không quá 1inch (~25mm) và giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ so với số tiền bỏ ra để sở hữu một chiếc Apple.

Samsung Series 9

Ưu điểm: Samsung Series 9 sở hữu màn hình 13.3-inch chiếu sáng nền đèn LED, bộ nhớ 4BG (gấp đôi MacBook Air), cổng USB 3.0, và quan trọng nhất máy được trang bị bộ vi xử lí Intel mới nhất. Mẫu laptop cao cấp này của Samsung có vỏ ngoài mỏng và nhẹ hơn hẳn so với MacBook Air (cân nặng chưa quá 1,3kg và độ mỏng tại vị trí dày nhất là 16mm, MacBook Air là 17mm) nhưng không được chú ý bằng.

Nhược điểm: Giá bán lẻ của Series 9 là $1599 (~32,632,000VND), không chênh lệch bao nhiêu so với mẫu MacBook Air high-end và cao hơn $300 so với mẫu MacBook Air lower-end. Độ phân giải của MacBook Air cũng cao hơn (1440:900 so với 1366:768)

Chú ý: Samsung Series 9 cũng có phiên phản 11.6inch, nhỏ hơn MacBook Air.

Toshiba Portege R830

Ưu điểm: Sở hữu màn hình 13.3-inch, Toshiba Portege R830 (giá bán lẻ $890, tương đương 18,163,000VND) nhẹ hơn MacBook Air 0,3 pound (~136gr) và tiết kiệm hơn $700 (~14,285,000VND). Cũng như Samsung Series 9, mẫu máy này có bộ nhớ 4GB gấp đôi MacBook và cổng USB 3.0. Tuổi thọ pin của nó dài hơn 2 tiếng so với Samsung Series 9 và MacBook Air. Điểm khác biệt của chiếc máy này là được trang bị ổ đĩa DVD.

Nhược điểm: Mặc dù ổ đĩa dung lượng lớn lên tới 640GB, nhưng tốc độ xử lí của ổ cứng SATA lại chậm hơn 5400-rpm so với ổ lưu trữ Flash ở MacBook Air. Độ phân giải màn hình 1366:788 cũng thấp hơn MacBook Air (1440:900). Điểm đáng chú ý nhất là so với thiết kế nguyên khối của đối thủ, Portege R830 lại vuông vức hơn và dày hơn 1/3inch (~8.4mm) (điểm dày nhất là 1.05inches, tương đương 26mm)

Chú ý: Ngoài mẫu phổ thông như ở trên, Portege R830 còn có phiên bản doanh nhân với các lựa chọn cao cấp hơn (sử dụng Core i7 v.v), mức giá bán từ $1049 (~21,408,000VND)

MSI X-Slim X370

Ưu điểm: Nặng hơn MacBook Air 0,2 pound (~90gr) và dày hơn 0.2 inch (5.08mm) nhưng người dùng có thể tiết kiệm tới $700 và $1000 khi mua MSI X-Slim X370 với giá $599 (~12,224,000VND). Máy sở hữu màn hình 13.4inch và tuổi thọ pin dài hơn 3h so với MacBook Air nhờ bộ xử lí AMD Fusion tiên tiến. Nó cũng trang bị bộ nhớ 4GB và cổng xuất HDMI kết nối với tivi.

Nhược điểm: Mặc dù theo thông cáo của hãng, tốc độ ổ cứng của X370 nhanh hơn 7200-rpm so với trước đây, nhưng vẫn chậm hơn ổ lưu trữ dạng Flash ở MacBook. Trên hết (có thể điều này không ảnh hưởng gì tới hành vi tiêu dùng của bạn), thương hiệu Apple nổi tiếng hơn rất nhiều so với MSI.

Lenovo ThinkPad X1

Ưu điểm: Thuộc dòng ThinkPad cho doanh nhân, ThinkPad X1 là lựa chọn tốt cho bất cứ ai muốn có một chiếc laptop siêu mỏng cho công việc của mình. Ngoài việc chạy bộ vi xử lý Intel mới nhất, X1 còn sở hữu bàn phím backlit (có đèn nền phát sáng trong bóng tối), pin sạc nhanh và có thể hoạt động lien tục tới 10h với một miếng pin phụ.

Nhược điểm: ThinkPad X1 có thể nặng hơn 1pound (~453gr) tùy thuộc vào pin. Cũng như những máy tính siêu mỏng khác, độ phân giải màn hình 1366:768 thấp hơn MacBook Air. Mặc dù giá cả vẫn đang trong tính toán nhưng có khả năng ThinkPad X1 sẽ cao hơn so với Air.

Note: Vào thời điểm bài viết này, ThinkPad X1 vẫn chưa được công bố, nhưng Lenovo cam kết sản phẩm này sẽ ra mắt sớm. Những yếu tố kĩ thuật trong bài này dựa vào thông cáo presale tại Châu Âu.

LG P430

Ưu điểm: LG P430 có màn hình 14 inch lớn hơn hẳn và bộ nhớ lên tới 8GB, tích hợp ổ đĩa quang và tùy chọn card đồ họa rời Nvidia với 1GB bộ nhớ video (ở MacBook Air chỉ là 256MB).

Nhược điểm: Độ phân giải 1366:768 của LG P430 thấp hơn so với MacBook Air. Với cân nặng 4.28 pound (~1,94kg), LG P430 nặng hơn MacBook Air khoảng 1pound.

LG P530

Ưu điểm: Laptop mỏng LG P530 có vẻ ngoài khá giống với “người anh em” LG 430 – máy sở hữu màn hình 15.6inch nhưng nhẹ hơn P430. Mẫu P530 cũng có dung lượng lớn, tích hợp ổ DVD đa định dạng và tốc độ xử lý video nhanh gấp 4 lần nhờ card đồ họa Nvidia.

Nhược điểm: Với một laptop có kích thước màn hình lớn như thế này, người dùng sẽ phải hi sinh tính cơ động đi một chút vì P530 dày hơn 0.4inch (~1cm) và nặng hơn gần 2 pound (~910gr). Một lần nữa, độ phân giải của màn hình MacBook Air lại cao hơn P530 (1440:900 so với 1366:768)

Note: P530 và P430 được mong đợi sẽ xuất hiện vào tháng 5 và tháng 6 năm nay tại thị trường Bắc Mỹ.

Dell Adamo-Like Mystery Ultrathin

Ưu điểm: Sản phẩm bí mật này cũng được cho là sẽ sở hữu màn hình 15.6inch. Nếu mẫu máy ra mắt với giá bán dưới $1000 như mong đợi, nó sẽ tiết kiệm hàng trăm USD so với MacBook Air.

Nhược điểm: Dell đã không còn nói về Adamo, mẫu máy trước đây có vẻ ngoài tương tự MacBook, sau những phản hồi không mấy khả quan từ người dùng. Nếu mẫu máy bí mật này đi theo vết xe đổ của Adamo (giá bán cao, hiệu suất nghèo nàn), nó sẽ chịu chung số phận.

Note: Dell vẫn chưa chính thức công bố sản phẩm cạnh tranh với MacBook Air tại thời điểm bài viết, nhưng người viết hi vọng công ty sẽ giới thiệu mẫu máy này vào đầu mùa hè này.

Lựa chọn máy tính nào cho bạn?

Nếu bạn muốn một chiếc laptop:

Tương tự MacBook Air ở kích thước, cân nặng và giá cả: Samsung Series 9

Giá thấp hơn nhiều nhất: MSI X-Slim X370

Cho công việc kinh doanh: Toshiba R830 (dòng business) hoặc Lonovo ThinkPad X1

Nếu bạn muốn một chiếc laptop sở hữu:

Ổ DVD đa đĩa: Toshiba R830 hoặc LG P430

Bàn phím Backlit thời thượng: Lenovo ThinkPad X1, LG P430 hoặc Samsung Series 9

Ổ đĩa nguyên khối (solid-state): Lenovo ThinkPad X1 hoặc Toshiba R830 (dòng business)

Dung lượng bộ nhớ lớn (8GB): Lenovo ThinkPad X1 hoặc LG P430

Màn hình lớn: LG P430 hoặc LG P530

Card đồ họa rời: LG P430

