Dưới đây là top 10 máy tính bảng tốt nhất trên thị trường, với các tính năng mà bạn có thể dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu của mình.

1. Apple iPad Air

iPad Air là một chiếc tablet kích cỡ đầy đủ rất tuyệt, nó gọn và mỏng đi đáng kể so với thế hệ trước trong khi thời lượng pin tăng lên và mạnh mẽ hơn gấp đôi. Tuy nhiên, iPad Air vẫn hơi nặng để dùng bằng một tay. Màn hình iPad Air vẫn rất tốt nhưng không nổi là một điểm yếu lớn cần khắc phục. Ngoại trừ việc panel màn hình sâu hơn, sự khác biệt giữa màn hình iPad 4 và Air là không lớn, trừ khi bạn quá tinh ý mới nhận ra được điều này.

Apple vẫn dùng chip A7 trên iPad Air nhưng họ đã nâng xung nhịp nó lên 100MHz so với iPhone 5s. Nghe có vẻ không nhiều nhưng khi kết hợp với mức TDP cao hơn sẽ giúp hiệu năng iPad Air cao hơn khoảng 20% so với iPhone 5s về tổng thể. iPad Air vẫn hơi khựng nhẹ khi thoát khỏi ứng dụng, tình trạng chung của các máy iOS 7. Chạy ứng dụng thì rất mượt nhưng chuyển về màn hình chủ hoặc qua ứng dụng khác thì sẽ tốn khoảng 0,5 giây trước khi máy mượt trở lại. Điều này là do Apple vẫn tiếp tục sử dụng 1GB RAM trên iPad Air, khá thấp so với 2 hay thậm chí là 3GB của các máy Android. Tuy iOS quản lý tài nguyên hệ thống rất tốt nhưng chắc chắn 2GB sẽ loạt bỏ hẳn tình trạng hơi lag nhẹ khi chuyển đổi ứng dụng.

Camera và loa trên iPad Air đều khá tốt. Pin iPad Air có thể xem phim MKV 720p bằng phần mềm AVPlayer liên tục 12 tiếng với độ sáng màn hình 50%. Nếu bạn xem phim MP4 trên iTunes Store được nén tốt hơn với phần mềm mặc định thì chắc chắn thời lượng sử dụng sẽ lâu hơn.

2. Asus Transformer Book T100TA

Asus Transformer Book T100 là một thiết bị độc đáo có thể sử dụng như laptop hay tablet với bàn phím có thể tháo rời bất kỳ lúc nào, cấu hình mạnh, chạy Windows 8.1 mới nhất trong mức giá phải chăng (khoảng 8 triệu đồng). ASUS Transformer Book T100 cũng thừa hưởng ưu điểm thiết kế của đời Transformer trước đây về thời lượng pin. Với thời lượng lên đến 11 giờ, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng và mang theo chiếc máy này mọi lúc mọi nơi.

Asus T100TA-DK005H còn được trang bị màn hình cảm ứng 10.1” độ phân giải chuẩn HD 1366 x 768 pixels, để mọi hình ảnh được hiển thị rõ nét, mượt mà. Máy hỗ trợ các kết nối wifi, bluetooth cơ bản với đa dạng cổng kết nối. Với sản phẩm này, các nhu cầu giải quyết công việc, học tập và giải trí của bạn sẽ được đáp ứng thật nhanh chóng. Được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý mới nhất Intel ® Atom ™ Z3740 quad-core chạy Window 8 của Microsoft.

3. Dell Venue 11 Pro

Với thời lượng pin cao cùng thiết kế lịch lãm, Dell Venue 11 Pro là một trong những mẫu tablet lai laptop chạy Window 8.1 tốt nhất trên thị trường hiện nay. Máy có mức giá khởi điểm chỉ là 499 USD (khoảng 10,5 triệu đồng). Với vi xử lý Atom lõi tứ, màn hình 1080p và rất nhiều kết nối, Venue 11 Pro hiện đang là một trong những chiếc tablet dành cho công việc tốt nhất. Ngoài ra, chiếc tablet này còn có thể kết hợp với nhiều loại dock để "biến hình" thành một chiếc laptop hoặc một chiếc máy để bàn cỡ nhỏ.

Màn hình 10.8 inch độ phân giải 1920 x 1080 pixel của Venue 11 Pro có độ sáng không tốt. Mặc dù hơi tối nhưng màn hình IPS của Venue 11 Pro vẫn cho màu sắc rất rực rỡ. Với vi xử lý Atom Z3770 lõi tứ 2.4 GHz và 2 GB RAM, Venue 11 Pro có thể chạy các tác vụ văn phòng thông thường một cách khá mượt mà. Venue 11 Pro có thời lượng pin rất tốt 7 giờ 38 phút lướt web qua Wi-Fi, khi gắn bàn phím, thời lượng pin lên tới 15 giờ 40 phút.

4. Amazon Kindle Fire HDX 8.9

Kindle Fire HDX 8.9 không những có cấu hình đáng mơ ước mà giá thành của máy còn rẻ hơn so với các dòng máy tính bảng của Google hiện nay (khoảng 8 triệu đồng cho phiên bản 16GB). Kindle Fire HDX 8.9 có kích cỡ 231 x 158 x 7.8mm, còn mỏng hơn cả siêu mẫu Galaxy S4 của Samsung (7.9mm) và chỉ nặng khoảng 374g (bản Wifi) và 384g (bản 4G).

Kindle Fire HDX 8.9 chuyển tải đến bạn những hình ảnh chân thật và sống động nhất trên màn hình 8.9-inch siêu nét (2560 x 1600 pixels, 339ppi) cùng với công nghệ mới có thể tái hiện 100% dải màu sRGB. Kindle Fire HDX 8.9 ra đời cùng thời điểm với nền tảng điều hành Fire OS 3.0 cùng với rất nhiều ứng dụng của Amazone. Thời lượng sử dụng pin trên Amazon Kindle Fire HDX 8.9 rất tuyệt vời. Amazon hứa hẹn lên đến 10 giờ liền sử dụng tổng hợp.

5. Samsung Galaxy Note 10.1 (2014 Edition)

Note 10.1 phiên bản mới có kiểu dáng mỏng nhẹ hơn, bút S Pen hỗ trợ thêm các tính năng tiện dụng cùng khả năng chạy đa nhiệm hấp dẫn. Note 10.1 có độ mỏng 7,9 mm, cân nặng 535 gram.

Máy có kích thước 10,1 inch đi cùng là độ phân giải cao hơn cả chuẩn Full HD 2.560 x 1.600 pixel tương tự như Google Nexus 10. Về cấu hình, Note 10.1 sử dụng chip Octa 8 nhân của Samsung với tốc độ 1,9 GHz và RAM lớn nhất trên thiết bị di động hiện nay là 3 GB. Mặt sau là camera 8 megapixel còn phía trước có máy ảnh 2 "chấm". Máy được trang bị các bộ nhớ trong dung lượng 16 GB cùng khe cắm thẻ nhớ hỗ trợ dung lượng tối đa 64 GB. Giá bán tham khảo tại Việt Nam là 13,99 triệu đồng.

6. Google Nexus 7

Nexus 7 mới có trọng lượng nhẹ hơn bản đầu tiên khoảng 50g và mỏng hơn khoảng 2mm. Máy chỉ có một màu đen duy nhất, theo ngôn ngữ thiết kế "black on black" của Google. Máy được trang bị màn hình độ phân giải cao, 1920 x 1200, so với độ phân giải màn hình của thế hệ trước là 1280 x 800. Google gọi đây là chiếc tablet 7" có màn hình độ phân giải cao nhất hiện nay. Nexus 7 2013 chạy chip Qualcomm Snapdragon S4 Pro, tốc độ 1.5 GHz, RAM 2GB cùng GPU Adreno 320 chạy trên nền tảng Android 4.3 mới nhất. Đặc biệt, Nexus 7 2013 đã được trang bị camera sau độ phân giải 5MP, bên cạnh camera 1.2MP ở mặt trước.

Theo Google công bố thì Nexus 7 2013 có thể phát video liên tục trong vòng 9 tiếng đồng hồ và lướt web khoảng 10 tiếng, tương đương với thời lượng pin trên iPad. Nexus 7 2013 sẽ hỗ trợ sạc không dây, tính năng này khá là có lý, nhưng nó cũng khiến cho giá thành của máy tăng lên. Nexus 7 2013 có tổng cộng 3 phiên bản. Theo đó, phiên bản 16GB Wi-Fi sẽ có giá 229 USD, bản 32GB Wi-Fi có giá 269 USD và cuối cùng là bản 32GB LTE được bán với giá 349 USD.

7. Asus VivoTab Note 8

Chiếc tablet VivoTab Note 8 được biết đến là thiết bị đầu tiên của Asus được trang bị công nghệ số hóa Wacom và có kèm theo một bút stylus trên hệ điều hành Window 8.1. Công nghệ Wacom làm cho thiết bị có thể cho phép cảm biến có thể cảm nhận lên đến 1.000 điểm chạm bao gồm cả bút stylus, giúp cho hiệu quả thao tác trên máy tăng lên rõ rệt. Máy được trang bị màn hình IPS LCD 8-inch với độ phân giải 1280 x 800 pixels, tác chiến cùng bộ vi xử lý lõi tứ Intel Atom Z3740 (Bay Trail) và nhân đồ họa Intel HD Graphics, kết hợp cùng dung lượng RAM 2GB và bộ nhớ trong lên đến 32/ 64GB tùy model (hỗ trợ microSD 64GB).

VivoTab Note 8 được trang bị cặp đôi camera chuẩn HD phía trước cùng với một Camera 5 MP phía sau. VivoTab Note 8 không phải là một trong những chiếc máy tính bảng mỏng nhất hiện nay, vì độ dày của máy là 0.43 inch. Công nghệ âm thanh nổi Asus SonicMaster được tích hợp trên các dải loa của máy và thỏi pin 15,5 Whr cho thời gian sử dụng tối đa 8 giờ liền.

8. Apple iPad mini màn hình Rentina

Ngoài màn hình độ nét cao Retina được chờ đợi, iPad Mini thế hệ 2 còn có thời lượng sử dụng pin tốt, tốc độ duyệt web hay chơi game rất nhanh. Giá bán chính hãng của máy tại thị trường Việt Nam là từ 10,2 triệu đồng cho phiên bản có kết nối Wi-Fi và 13,6 triệu đồng với bản có kết nối 4G. Giá bán trên thị trường xách tay đang có chiều hướng giảm, hiện còn từ 9,8 và 13 triệu đồng tương ứng.

Máy có cân nặng 341 gram và mỏng 7,5 mm trong khi thế hệ đầu tiên là 312 gram và 7,2 mm tương ứng (thông số với phiên bản có kết nối 4G). Máy có hai camera 5MP phía sau quay được phim Full-HD và 1.2MP phía trước hỗ trợ đàm thoại video độ phân giải HD. Theo Apple, pin của máy tính bảng này đủ lướt web trong 10 giờ trên mạng Wi-Fi và 9 giờ trên mạng di động.

9. Amazon Kindle Fire HDX 7

Cũng giống như phiên bản Kindle Fire HDX 8.9 phần cứng của máy được đánh giá là cực tốt với vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 800 tốc độ 2,2 GHz cùng 2 GB RAM và màn hình IPS LCD 7 inch độ phân giải 1.200x1.920 pixel. Bên cạnh đó, máy còn sở hữu tùy chọn bộ nhớ trong 16/32/64 GB, camera trước 1,3 megapixel nhưng đáng tiếc không hỗ trợ camera sau. Có lẽ Amazon muốn cắt giảm một yếu tố không quá cần thiết trên máy tính bảng để giảm giá thành.

HDX (186 x 128 x 9 mm) cũng gần tương đương khi so sánh với chiếc Nexus 7 2013 (200 x 114 x 8.7 mm). Bạn có thể thấy rõ sự bù trừ cho nhau nằm ở chiều dài và chiều rộng. Mặc khác, kích thước của Fire HDX bản Wi-Fi là 303 g cũng chỉ nhỉnh hơn 10 g so với tablet Nexus (290 g).

10. Asus Memo Pad HD 7

ASUS Memo Pad HD 7 là một chiếc tablet giá chỉ 4 triệu nhưng những gì mà nó mang lại thật sự rất tuyệt vời: chất lượng phần cứng tốt, hiệu năng ổn định, sử dụng giao diện Android gốc và đặc biệt là pin có thời lượng rất cao.

Màn hình HD7 cho chất lượng hiển thị khá, độ sáng hài hòa nhưng màu sắc hơi nhạt hơn so với thực tế một chút. Camera chính của máy có độ phân giải 5MP, chất lượng khá chứ không đẹp, hình hơi nhòe chứ không sắc nét. Thời lượng pin là khá tốt, nếu bạn ít sử dụng tablet thì pin của HD 7 có thể kéo dài đến 2 ngày hoặc thậm chí nhiều hơn.

(Theo Websosanh/Pcworld)