Triễn lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới đã kết thúc vào đêm qua theo giờ Hà Nội. Nổi bật tại triển lãm lần này là TV 3D bên cạnh máy tính và các sản phẩm như sách điện tử. Dù không gây nhiều chú ý tại CES 2010, nhưng có khá nhiều chiếc di động đã trình làng tại đây, trong đó, thiết bị chạy Android, các model lai MID được chú ý nhiều hơn cả.

Dưới đây là 10 chiếc di động mới được các hãng giới thiệu hoặc trưng bày tại CES 2010 được quan tâm nhiều nhất.

LG GW990

LG GW990 - chiếc siêu di động màn hình lớn của LG. Ảnh: Engadget.

LG GW990 được xem là một chiếc siêu di động mới của năm nay, thiết bị chạy trên nền tảng Moorestown (tương đương Atom) do Intel phát triển. Đáng chú ý nhất ở GW990 là màn hình cảm ứng rộng tới 4,8 inch, thiết kế khổng lồ và được xem là một chiếc MID (Mobile Internet Device) đích thực.

Những thông số "khủng" của GW990 như hỗ trợ xem phim HD, chơi game 3G, pin dung lượng 1.850 mAh, ngoài ra máy còn tích hợp camera 5 "chấm" GPS, 3G/HSDPA, bộ nhớ trong 16GB.

Motorola Backflip

Motorola Backflip lật độc đáo. Ảnh: Engadget.

Motorola Backflip có bàn phím QWERTY đầy đủ với khả năng lật ngược ra phía sau, máy chạy trên nền tảng Android, hỗ trợ mạnh mẽ về kết nối, màn hình cảm ứng 3,2 inch, vi xử lý Qualcomm MSM7201A tốc độ 528 MHz. Backflip sẽ có mặt trên thị trường ngay trong quý này tại nhiều quốc gia.

Google Nexus One



Nexus One của Google với màn hình AMOLED. Ảnh: Pocket-lint.

Nexus One được Google và HTC công bố trước khi CES 2010 diễn ra, model này được trưng bày tại triễn lãm. Đây là smartphone đầu tiên mang thương hiệu Google, máy chạy trên nền tảng Android 2.1 mới nhất, màn hình AMOLED 3,7 inch, vi xử lý tốc độ 1GHz và camera 5 Megapixel.

Palm Pre Plus

Palm Pre Plus có bộ nhớ 16GB.

Kế tục Pre ra mắt tại CES 2009, năm nay Palm nâng lên phiên bản Pre Plus bên cạnh Pixi Plus, máy có bộ nhớ trong 16GB, không có phím định hướng, thiết kế gọn gàng và mạnh về kết nối, đồ họa, cùng với Pixi Plus, thiết bị sẽ có mặt trên thị trường Mỹ vào ngày 25/1 tới đây.

Dell Mini 5

Dell Mini 5 với màn hình rộng 5 inch. Ảnh: Pocket-lint.

Giống như LG GW995, Dell Mini 5 sở hữu màn hình rộng tới 5 inch, model lai giữa tablet và điện thoại. Máy chạy Android, mạnh mẽ về kết nối, tuy nhiên hiện Dell Mini 5 vẫn đang ở dạng ý tưởng.

Palm Pixi Plus

Palm Pixi Plus thêm kết nối Wi-Fi.

Giống như Palm Pre Plus, đây là phiên bản nâng cấp của Pixi ra mắt giữa năm ngoái, máy có thiết kế màn hình bên dưới và dưới là bàn phím QWERTY. Pixi Plus sở hữu thiết kế mỏng và nhẹ hơn bản Pixi ra mắt giữa năm, thêm kết nối Wi-Fi.

HTC Smart

HTC Smart có giá tầm trung. Ảnh: Pocket-lint.

Smart chạy trên nền tảng Brew do Qualcomm phát triển là hệ điều hành tiếp theo HTC theo đuổi sau Windows Mobile, Android. Thiết bị tầm trung này có giao diện Sense, cấu hình cơ bản, hỗ trợ 3G, GPS, Wi-Fi.

Dell Mini 3























Dell Mini 3 chạy Android. Ảnh: Pocket-lint.

Mini 3 được Dell ra mắt tại Trung Quốc, Brazil từ trước đó, tuy nhiên phiên bản dành cho thị trường Mỹ sẽ chạy trên nền Android, máy có màn hình cảm ứng 3,5 inch, độ phân giải 640 x 360 pixel, máy ảnh 3 Megapixel.

Lenovo Lephone

Lenovo LePhone cũng có vi xử lý 1GHz. Ảnh: Pocket-lint.

Chiếc di động đến từ Trung Quốc có màn hình 3,7 inch, độ phân giải 800 x 480 pixel và vi xử lý Snapdragon 1GHz. Máy hỗ trợ 3G, Wi-Fi, A-GPS và camera 3 Megapixel. Lenovo LePhone sử dụng nền tảng OPhone, một nhánh của Android.

First Else

First Else với giao diện hình xẻ quạt. Ảnh: Engadget.

First Else được trưng bày tại CES 2010, model xuất xứ từ Israel với khả năng đồ họa thách thức iPhone 3GS, màn hình cảm ứng 3,5 inch với giao diện hình xẻ quạt của máy rất ấn tượng. Thiết bị có camera 5 "chấm", vi xử lý TI OMAP 3430, sẽ xuất hiện trên thị trường vào quý II.

