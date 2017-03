TV 3D đang được đánh giá sẽ trở thành cơn sốt trong năm nay. TV 3D đang được đánh giá sẽ trở thành cơn sốt trong năm nay.

Bên cạnh việc phải chi một khoản không nhỏ để mua những chiếc TV mới đắt tiền, mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái vì phải mang loại kính chuyên dụng mới xem được hình ảnh trong không gian 3 chiều sống động. Chắc chắn sẽ rất ít người muốn đeo cặp kính nặng nề này mỗi khi ngồi xuống tập trung xem một bộ phim, một show truyền hình.

Đó là lý do những chiếc kính 3D được đặt trong các rạp chiếu phim, rạp hát nhưng “ở nhà, bạn đang ở với người khác trong phòng khách, bạn chạy vào nhà bếp và làm những việc khác. Vì thế, thật phiền phức khi phải mang thêm cặp kính”, Greg Ireland của hãng nghiên cứu IDC nói.

Không hề tỏ ra bối rối trước những trở ngại tiềm tàng đó, các nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới đã bắt đầu cho ra mắt những mô hình 3D của mình vào ngày 6/1, ngay trước thềm lễ khai mạc Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2010 được tổ chức tại Las Vegas (Mỹ).

Ông Tim Baxter, giám đốc bộ phận tiêu dùng của Samsung Electronics tuyên bố chắc nịch trong một cuộc phỏng vấn rằng 10 đến 14% trong khoảng 35 triệu chiếc TV được bán ở Mỹ năm nay sẽ là TV 3D.

Samsung đang quyết tâm làm một bộ phim 3D đình đám trên những chiếc TV đắt tiền hơn của mình trong năm nay. Hiện Samsung đang hợp tác với hãng DreamWorks Animation SKG để sản xuất phiên bản Blu-ray 3D của bộ phim “Monsters vs. Aliens” dành riêng cho người dùng mua TV 3D của hãng.

Các “đại gia” sản xuất thiết bị điện tử Nhật Bản cũng tỏ ra không hề chậm chân trong cuộc “chạy đua” TV 3D này. Panasonic sớm tỏ rõ tham vọng phát triển công nghệ 3D với lời tuyên bố hãng sẽ tung ra thị trường 4 dòng TV Plasma 3D vào mùa xuân năm nay.

Sony khẳng định những mẫu TV 3D của hãng sẽ được ra mắt vào mùa hè năm nay. Một số sản phẩm đi kèm với kính, một số sẽ được trang bị "3-D ready" (tương thích với các nguồn tín hiệu), có nghĩa là người mua cần phải bổ sung thiết bị hỗ trợ công nghệ này và kính xem phim 3D.

Riêng LG Electronics cho biết hãng sẽ bán ra những chiếc TV 3D màn hình mỏng cỡ 47 đến 55 inch từ tháng 5 tới.

LG không tiết lộ giá bán cụ thể những chiếc TV mới của hãng. Tuy nhiên Tim Alessi, giám đốc phát triển sản phẩm tại Mỹ của LG cho biết các sản phẩm TV 3D này sẽ có giá bán khoảng trên 1000 USD, đắt hơn TV LCD thông thường từ 200 đến 300 USD.

Ngay cả Vizio, một trong những nhà sản xuất TV chiếm thị phần lớn nhất tại Mỹ vốn vẫn trung thành với việc bán sản phẩm TV giá rẻ cũng nhảy vào cuộc cạnh tranh này. Vizio cho biết hãng sẽ đưa công nghệ 3D vào những chiếc TV cao cấp, có màn hình lớn hơn do mình sản xuất.

Các nhà sản xuất không mong đợi công nghệ 3D sẽ đạt được những thành quả to lớn ngay lập tức. Lý do là sản phẩm TV màu với độ sắc nét cao vốn đã được mọi người ưa chuộng trong rất nhiều năm. Cũng giống như những bước tiến mới đây, công nghệ 3D yêu cầu phải cải tiến cơ sở hạ tầng lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, từ việc quay dựng, biên tập cho đến phát hành. Cũng cần nói thêm, hãng điện tử Samsung và Dreamworks hiện đang bắt tay với Technicolor, công ty tiên phong trong việc làm phim màu, để sản xuất “Monsters vs. Aliens”.

Những bộ phim 3D đã xuất hiện từ những năm 1950. Và từ đó đến nay, sau nhiều thập niên thể nghiệm nó đã được ngóng chờ sẽ là một cú hích lớn trong lĩnh vực giải trí. Nói một cách chính xác, việc trải nghiệm công nghệ 3D ngay tại nhà đã trở thành điều có thể trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, đó không phải là phương thức hiệu quả để đưa những show truyền hình và các bộ phim 3D đến với công chúng.

Trở ngại đó đang được xóa bỏ trong năm nay khi những kế hoạch về việc sản xuất chiếc đầu đọc Blu-ray 3D được củng cố. Sản phẩm này đang được mong chờ trong mùa xuân năm nay. Ngoài ra, nhà khai thác dịch vụ vệ tinh DirecTV ngày 6/1 mới đây đã tuyên bố hãng sẽ gửi đi các bản nâng cấp phần mềm đến hầu hết set-top box (thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình) của mình vào tháng 6 tới để cho phép việc tiếp nhận các chương trình 3D.

Vào ngày 5/1, cả hai hãng truyền hình lớn Discovery Communications và ESPN đều tuyên bố đang triển khai các mạng lưới truyền hình 3D ở Mỹ với hy vọng đưa công nghệ này từ rạp chiếu bóng vào tận phòng khách mỗi gia đình lần đầu tiên.

ESPN đang lên kế hoạch sẽ trình chiếu ít nhất 85 sự kiện thể thao trong năm nay trên kênh ESPN 3D mới của mình, bắt đầu bằng trận khai mạc World Cup 2010 vào ngày 11/6 tới. Còn Discovery Communications sẽ thành lập liên doanh với Imax Corp và Sony để tung ra một mạng truyền hình 3D vào năm 2011.

Samsung không ngồi chờ bước tiến của 3D. Hãng này cho biết những sản phẩm TV của mình có thể chuyển đổi chương trình 2D bình thường sang 3D. Dù hiệu quả sẽ không được tốt như bản 3D nguyên gốc nhưng nó sẽ là xu hướng được người tiêu dùng ưa chuộng cho đến khi công nghệ 3D được cải tiến hơn.

Toshiba cũng đang nung nấu chiến lược tương tự. Hãng đã có kế hoạch tung ra một dòng sản phẩm mới với 5 mẫu TV trong năm nay. Những chiếc TV này sẽ thực hiện việc chuyển đổi từ 2D sang 3D trong một chiếc hộp riêng biệt có chứa bộ vi xử lý mạnh mẽ tương tự thiết bị được sử dụng trong máy PlayStation 3 của Sony. Cũng giống như các nhà sản xuất khác, Toshiba không công bố mức giá của những chiếc TV này nhưng nhiều khả năng chúng sẽ rất đắt.

Mong đợi rồi chứng kiến sự đón nhận nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng của khán giả đối với những bộ phim 3D mới nhất tại các rạp chiếu phim, để rồi cuối cùng các hãng sản xuất TV, các xưởng phim và các hãng truyền hình tập trung hướng sự quan tâm của mình vào việc đưa công nghệ này vào tận mỗi hộ gia đình. Đặc biệt, bộ phim "Avatar" của đạo diễn James Cameron đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho công nghệ 3D trong các tác phẩm điện ảnh và vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu tại các phòng vé. Điều đó chứng tỏ 3D có thể làm được nhiều hơn những gì mà những bộ phim gia đình và hoạt hình máy tính dành cho trẻ em đạt được.

“Niềm hy vọng của ngành công nghiệp này chắc chắc sẽ được nâng lên nhờ sự thành công của bộ phim “Avata”, nhà phân tích Ross Rubin tại NPD khẳng định.

Nhưng không rõ liệu người tiêu dùng sẽ háo hức để trả thêm các chi phí bảo hiểm cho việc thưởng thức công nghệ 3D tại nhà – ít nhất là trong vài năm nữa – hoặc thậm chí là sự trải nghiệm này sẽ được chuyển từ rạp chiếu phim đến phòng khách một cách tốt đẹp (Mọi người có thể xem TV 3D mà không cần đeo kính, nhưng những giải pháp này thường yêu cầu người xem phải giữ nguyên tư thế và chất lượng hình ảnh cũng thấp hơn).

Chưa kể để xem đĩa 3D sẽ cần đến những đầu đọc Blu-ray mới với giá bán lên tới vài trăm USD có thể là điều khó chịu đối với những người đã đầu tư thường xuyên vào những chiếc đầu Blu-ray trong vài năm qua. Tuy nhiên, đối với những ai đã sở hữu máy chơi game PlayStation 3 thì thực sự rất may mắn: Sony cho biết một bản cập nhật phần mềm miễn phí sẽ cho phép chúng chạy được những bộ phim 3D.

Hơn nữa, sẽ rất khó để lôi kéo người tiêu dùng mua những chiếc TV mới sau khi họ đã quá quen với việc mua TV màn hình phẳng trong những năm qua.

Jay Weil, 42 tuổi, một nhà kinh doanh ở San Francisco, Mỹ cho biết ông không chắc sẽ nhảy sang mua TV 3D ngay bởi ông mới mua một chiếc TV 52 inch có độ nét cao cách đây 6 tháng với giá 1.800 USD. Jay Weil chẳng có vấn đề gì với chiếc TV đó cả.

“Tôi không thấy khó chịu, mặc dù nó chỉ là TV 2D”, Jay Weil chia sẻ.

Nhà phân tích Riddhi Patel tại iSuppli Corp cho biết một thị trường mục tiêu có thể sẽ là những người đã chuyển những chiếc TV màn hình phẳng mà họ mua cách đây vài năm vào phòng ngủ và hiện tại họ muốn những chiếc TV mới để ở phòng khách.

Hoặc các nhà sản xuất Tv có thể hy vọng đây sẽ là dòng sản phẩm chính về sau và hướng về những khách hàng kiểu “cả thèm chóng chán” như Michael Pearce, 39 tuổi, người giám sát tại một công ty công nghệ sinh học.

Pearce rất yêu thích được trải nghiệm những sản phẩm điện tử mới mặc dù chỉ được một thời gian, ông sẽ lại chán chúng. Pearce đã mua tới 12 chiếc TV màn hình phẳng trong vòng 3 năm qua và rao bán cái cũ trên eBay một khi ông sắm cái mới.

"Tôi thích được chiêm ngưỡng cách họ cải tiến chúng. Tôi thích được thấy điều gì tiếp theo”, Pearce nói “TV 3D là như thế. Bạn phải đi xem những bộ phim có công nghệ đó đi”.

Theo Võ Hiền (Dân Trí / AP)