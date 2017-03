Nếu bạn chụp chế độ ảnh RAW, màn LCD cũng chỉ hiển thị hình ảnh JPEG. Vì thế, đừng vội lo lắng vì màu sắc, độ tương phản hay phơi sáng không đúng như bạn mong muốn. Nói cách khác, khi xem ảnh trên màn hình của máy, bao giờ bạn cũng thấy ảnh trông sáng và nét hơn so với khi in ra. Do màn hình hiển thị nhỏ và lại có thêm ánh sáng nền nên những lỗi về phơi sáng hay lấy nét đôi khi người chụp không nhận thấy, trừ khi xem trên màn hình máy tính lớn hơn.

Dưới đây là một số khả năng chỉnh sửa ảnh ngay chính trên màn hình LCD của máy, theo trang web Pop Photo.

1. Tìm lỗi bằng phóng to ảnh.

Thực ra, màn hình LCD trên cả máy ảnh bỏ túi lẫn DSLR đều cho phép phóng to trên từng vùng của bức ảnh. Bạn nên sử dụng tính năng này để kiểm tra độ sắc nét và độ sâu trường ảnh.

2. Giúp tạo khung chụp ảnh.

Nhiều máy có chế độ đặt đường lưới lên bức ảnh trên màn LCD khi ngắm sống. Việc sử dụng đường lưới này có thể giúp căn chỉnh chiều ngang hình được chuẩn xác, hay đặt đối tượng đúng vị trí trung tâm hơn.

3. Có thể hiển thị thông tin qua biểu đồ sáng tối và màu sắc.

Biểu đồ phơi sáng (histogram) là để biểu thị độ sáng tối tông màu của bức ảnh từ vùng tối (bên trái) tới vùng sáng (bên phải). Đỉnh biểu đồ càng cao thì điểm ảnh biểu thị tông màu của vùng đó trên bức ảnh càng nhiều. Đối với phần bị quá sáng sẽ có một vùng nhấp nháy báo hiệu trước cho bạn.

Nhiều máy ảnh còn có cả biểu đồ màu RGB với 3 biểu đồ riêng cho mỗi kênh màu. Bạn có thể tìm chúng trong menu Info hoặc Custom. Biểu đồ màu hoạt động giống như biểu đồ sáng tối, nhưng cho biết thông tin về từng kênh màu cụ thể. Biểu đồ màu cũng có thể giúp cải thiện chất lượng của ảnh đen trắng.

Chẳng hạn, nếu chụp một bông hồng đỏ, hãy kiểm tra xem phần thông tin trên kênh đỏ có đầy đủ không, để khi chuyển đổi sang ảnh đen trắng, các chi tiết này vẫn được duy trì.

4. Bạn có thể chỉnh các chế độ xem trước file JPEG của ảnh RAW mà không làm ảnh hưởng tới bản thân file đó.

Màn hình LCD của camera cho phép xem trước các phiên bản khác nhau của bức ảnh. Ví dụ, có thể xem trước một bức ảnh sẽ ra sao nếu đặt ở chế độ tự nhiên "Natural" hay kích màu "Saturate". Nếu chụp ảnh JPEG, bạn còn có thể chỉnh sửa bằng các tính năng điều khiển sẵn trên máy thông qua màn LCD.