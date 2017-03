Nếu bạn là người có nhu cầu tìm mua iPhone giá tốt, chắc hẳn bạn đã biết đến những khái niệm như iPhone trôi bảo hành, iPhone trả bảo hành hoặc những cảnh báo về iPhone "dựng" kém chất lượng.

Vậy iPhone trôi bảo hành là gì? iPhone trả bảo hành là gì? Thế nào là iPhone "dựng" và nó khác với hàng chính hãng như thế nào? Bài viết này, được sự trợ giúp và tư vấn từ các chuyên gia bộ phận bán hàng Apple của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, nhà phân phối iPhone chính hãng ở Việt Nam), sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu cơ bản các thắc mắc trên, qua đó có thể trở thành người mua iPhone thông minh hơn.

iPhone trôi bảo hành

Nhiều cửa hàng đang rao bán iPhone trôi bảo hành với giá thường rẻ hơn một đến vài triệu đồng so với máy chính hãng. Có hai dạng iPhone trôi bảo hành được các cửa hàng rao bán: trôi bảo hành còn bảo hành chính hãng vài tháng và trôi bảo hành chỉ còn bảo hành cửa hàng. Vậy iPhone trôi bảo hành nên được hiểu như thế nào?

Theo ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Apple - Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail), Apple hiện nay không cung cấp ra thị trường những sản phẩm "trôi bảo hành", họ chỉ bán những sản phẩm mới hoặc sản phẩm tân trang lại (refurbished) nhưng được hãng cam kết bảo hành như sản phẩm mới hoàn toàn, vẫn được bảo hành 1 năm. Như vậy, các máy iPhone trôi bảo hành còn bảo hành chính hãng vài tháng có thể là hàng trả bảo hành (xem thêm phần giải thích "iPhone trả bảo hành" phía dưới) hoặc hàng mua lại từ người dùng nhưng còn bảo hành chính hãng, nôm na là máy cũ.

iPhone trôi bảo hành được nhiều cửa hàng rao bán

Còn các iPhone trôi bảo hành được cửa hàng bảo hành riêng có thể là sản phẩm cũ được cửa hàng mua về từ người dùng, từ các nguồn hàng được tuồn về Việt Nam theo đường không chính thức hoặc có thể là từ các khu chợ bán đồ điện tử bên Trung Quốc. Những sản phẩm này có thể là hãng cũ bị trầy xước, hỏng hóc các phụ kiện bên trong được các cửa hàng mua về thay mới các phụ kiện hỏng bằng các phụ kiện thay thế kém chất lượng hoặc "tút" lại cho mới để bán cho người dùng dưới hình thức máy mới. Vì vậy, các sản phẩm này sẽ chỉ còn bảo hành của các cửa hàng bán ra.

Có iPhone trôi bảo hành vẫn còn mới 100% không? Có một số cửa hàng bán iPhone trôi bảo hành thậm chí còn cam kết máy còn nguyên hộp, chưa bóc tem (còn seal), mới tinh chưa sử dụng và trôi bảo hành là do mua theo hợp đồng của nhà mạng nên phải kích hoạt trước và bị tồn kho hoặc là máy dùng để trả bảo hành.

Về vấn đề này, ông Ngô Quốc Bảo cho rằng "hoàn toàn không có chuyện iPhone đã trôi bảo hành do mới chỉ kích hoạt nhưng còn mới tinh chưa bóc hộp". Bởi theo ông Bảo, tất cả các sản phẩm iPhone bán ra để kích hoạt sử dụng thì cần bóc seal (lớp nilon bọc hộp sản phẩm) để lấy máy tiến hành kích hoạt sử dụng. Không thể tiến hành kích hoạt sản phẩm nếu sản phẩm đó vẫn còn trong seal.

iPhone trả bảo hành

Theo anh Lê Trần Hà - Trưởng phòng kỹ thuật Apple của công ty FPT Retail, các sản phẩm iPhone trả bảo hành là sản phẩm iPhone mới, đạt chuẩn của Apple. Những chiếc iPhone này được Apple dùng để trả cho những khách hàng mua iPhone nhưng trong quá trình sử dụng phát sinh lỗi, Apple xác định lỗi đó là từ nhà sản xuất và họ sẽ tiến hành đổi chiếc iPhone khác cho khách hàng.

Các máy iPhone trả bảo hành này khi nhận về sẽ nằm ở trạng thái chưa kích hoạt (active), khi kiểm tra thông tin trên trang chủ Apple sẽ không ra thông tin (như máy mới chưa kích hoạt) nhưng khi tiến hành kích hoạt thì sản phẩm sẽ trôi bảo hành (vì sản phẩm trả bảo hành sẽ được tính tiếp số ngày bảo hành còn lại của sản phẩm trước đã mang tới để Apple đổi).

iPhone trả bảo hành chỉ có hàng xách tay, bảo hành cửa hàng

Hiện nay, các đơn vị phân phối iPhone chính thức ở Việt Nam không bán ra máy trả bảo hành. Hàng trả bảo hành chỉ có các cửa hàng bán hàng xách tay nhập về bán, thậm chí có một số cửa hàng bán máy trả bảo hành dưới thông tin đó là hàng mới tinh. Hàng trả bảo hành thường có số ngày bảo hành ít hơn 12 tháng so với hàng mới chưa kích hoạt sử dụng.

iPhone "dựng"

iPhone "dựng" là sản phẩm được lắp ghép các bộ phận lại với nhau (bo mạch, màn hình, khung xương, nắp lưng…). Các bộ phận này thường là những sản phẩm kém chất lượng, sau đó các cửa hàng tự tiến hành in lại số IMEI /Serial dán lên vỏ hộp cho khớp với IMEI/Serial của thân máy, tiến hành bọc lại seal của sản phẩm để sản phẩm trông như mới vừa xuất ra từ xưởng sản xuất.

Hiện nay công nghệ làm mới sản phẩm của Trung Quốc và Việt Nam đã rất cao, người dùng thông thường khó lòng có thể phân biệt được đâu là sản phẩm dựng và đâu là sản phẩm iPhone xịn.

Trung Quốc là nơi cung cấp nhiều iPhone dựng ra thị trường.

Theo anh Lê Trần Hà, cách thông thường để có thể phân biệt được giữa iPhone xịn và iPhone "dựng" đó là các đường nét trên vỏ hộp và khung xương của iPhone. Với iPhone hàng "dựng", đường nét IMEI/Serial in trên vỏ hộp thường sẽ lệch màu so với vỏ, chữ cái in thường cứng chứ không mềm mại như IMEI/Serial xịn. Khung xương iPhone hàng "dựng" khi vuốt lên sẽ có độ nhám nhất định chứ không mịn như khung xương iPhone xịn.

iPhone "dựng" cũng có thể phân biệt qua hộp máy và phụ kiện đi kèm. Hộp máy và phụ kiện của các iPhone "dựng" có thể sẽ có hai loại:

>> Hộp xịn của Apple nhưng cửa hàng đã dùng thủ thuật tách số IMEI/Serial cũ ra để dán IMEI/Serial mới lên. Phụ kiện bên trong thường là phụ kiện không đạt chất lượng và hoàn toàn không phải của Apple. 2)

>> Hàng giả hoàn toàn: Với hàng này thì 100% từ vỏ hộp cho tới phụ kiện bên trong đều là hàng không đạt chất lượng của Apple, được các cửa hàng nhập về từ bên Trung Quốc, sau đó tiến hành lắp ghép lại như 1 sản phẩm xịn.

Với hàng kém chất lượng, các đường nét của phụ kiện và vỏ hộp thường không chuẩn, có thể mờ, phần số IMEI/Serial có font chữ cứng, lệch màu so với vỏ hộp. Phụ kiện cũng vậy, các đường nét in trên thân phụ kiện không được mịn, cảm giác cầm sẽ thấy nhẹ hơn so với phụ kiện chuẩn.

iPhone tân trang lại (refurbished)

Như đã đề cập ở phần trên, các máy iPhone trôi bảo hành cũng có thể là iPhone tân trang lại (refurbished) của Apple. iPhone tân trang lại là những chiếc iPhone được khách hàng mua về sử dụng, nhưng do một số lý do nên khách hàng đem trả lại Apple. Sau đó, Apple tiến hành kiểm tra lại, thay pin mới và bán ra với giá rẻ hơn, những sản phẩm này vẫn được Apple bảo hành 1 năm như các sản phẩm khác.

Các sản phẩm iPhone tân trang lại hiện chưa được bán chính thức tại Việt Nam, trên thế giới có một số nhà mạng bán ra như: AT&T, O2, Orange… Những mặt hàng này xuất hiện tại Việt Nam theo các đường không chính thức: xách tay hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng hầu hết các cửa hàng bán ra sản phẩm này tại Việt Nam đều không nói rõ với khách hàng rằng đây là hàng tân trang lại mà thường nói đó là hàng mới để có thể bán được với giá cao hơn.

iPhone chính hãng

Hiện tại ở Việt Nam, chỉ có 3 nhà phân phối được phép bán iPhone chính hãng là Viettel, Vinaphone và FPT.

Những sản phẩm iPhone đang được bán chính hãng ở Việt Nam bao gồm: iPhone 3Gs, iPhone 4S và iPhone 5. Riêng iPhone 3GS hiện chỉ có phiên bản 8GB là còn máy mới chính hãng và đang được phân phối tại Việt Nam. Còn iPhone 4S và iPhone 5 có đủ cả ba phiên bản 16GB, 32GB và 64GB.

Máy iPhone 4 hiện nay không còn hàng mới chính hãng tại Việt Nam. Phiên bản iPhone 4 vừa bán hết hàng gần đây nhất là iPhone 4 dung lượng 8GB. Trước đây, iPhone 4 chính hãng cũng được phân phối tại Việt Nam với các phiên bản 8GB, 16GB và 32GB.

Các phụ kiện của iPhone hiện được bán tại các đại lý chính thức được Apple uỷ quyền tại Việt Nam như FPT, Future Word và iCenter. Người dùng nên tìm đến các nơi đó mua phụ kiện iPhone chính hãng để được hưởng chế độ bảo hành tốt nhất từ Apple.

(Theo VnReview)