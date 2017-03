Thị trường cung cấp máy tính Việt Nam hiện nay rất đa dạng, từ các văn phòng đại diện của các hãng sản xuất máy tính nổi tiếng trên thế giơi như HP, Acer, Dell, Toshiba,... cho đến các thương hiệu bán lẻ máy tính hàng đầu như Hoanlong Computer, Nguyên Bội, Trần Anh,…. Và bên cạnh các sản phẩm được hiểu là hàng chính hãng do được cung cấp từ các nhà phân phối, nhà bán lẻ chính thức tại Việt Nam, người tiêu dùng cũng có thể chọn mua các sản phẩm “xách tay” với dịch vụ bảo hành toàn cầu.

Chọn thương hiệu bảo hành

Người tiêu dùng thường quan tâm đến các yếu tố như thương hiệu, kiểu dáng, cấu hình, chương trình khuyến mãi,… trong khi các dịch vụ hậu mãi kèm theo như bảo hành, bảo trì sản phẩm thường bị xem nhẹ khi lựa chọn điểm mua máy tính. Bên cạnh đó, việc sử dụng các dịch vụ bảo hành, bảo trì thường là do bất khả kháng – “máy hư” mới đi bảo hành, trong khi giá mua một sản phẩm đã bao gồm chi phí bảo hành trong đó, đặc biệt là với các sản phẩm điện tử - máy tính.

Khi đi bảo hành hay bảo trì máy tính thường người mua hiện nay có tâm lý “nhờ vả” hoặc e ngại để rồi “đỗ thừa lỗi do sản phẩm” trong khi việc bảo hành, bảo trì là khâu bắt buộc với bất kỳ một sản phẩm điện tử nào cho dù là hàng cao cấp. Tâm lý thờ ơ hay né tránh trách nhiệm của người bán. Từ đó, thay vì trách nhiệm phải bảo hành thì khâu bảo hành trở thành mối quan hệ “xin – cho” giữa người mua và người bán. Do vậy, các “thượng đế” cần quan tâm hơn nữa khâu bảo hành máy tính khi quyết định chọn lựa điểm mua, đặc biệt nên chọn những điểm bán máy tính có trung tâm bảo hành chuyên nghiệp, điều này sẽ giúp cho quá trình sử dụng máy an tâm và tiện lợi hơn, rút ngắn được thời gian và có được cảm giác thỏai mái mỗi lần đi bảo hành.

Mặt khác, theo Computermag, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc phải đi bảo hành, một là do sản phẩm bị lỗi (chiếm khoảng 10%), hai là do thói quen sử dụng sai chỉ định sử dụng (chiếm khoảng 80%). Tuy nhiên, thường người sử dụng sẽ mang nguyên nhân do sản phẩm bị lỗi đến điểm bán. Máy tính là mặt hàng công nghệ cao, khâu bảo hành rất phức tạp, cho nên rất khó làm vừa lòng tất cả khách hàng và đôi khi cũng xuất hiện tâm lý ngại bị “luộc đồ” mỗi khi đi bảo hành, sửa chữa.

Hoanlong Computer uy tín trong bảo hành

Từ thực trạng trên, thị trường đòi hỏi các điểm bán lẻ máy tính cần phải có hệ thống bảo hành – sửa chữa máy tính chuyên nghiệp. Các đơn vị bảo hành này, ngoài nhiệm vụ chính là phục hồi, sửa chữa, thay thế…linh kiện máy tính, còn phải đóng vai trò tư vấn hướng dẫn sử dụng để người dùng có những thói quen tốt khi sử dụng máy tính.

Siêu thị bán lẻ máy tính Hoanlong Computer- nơi uy tín để bảo hành

Thực tế hiện nay cũng cho thấy các nhà bán lẻ máy tính cần phải tự nâng cấp để tiến tới chuyên nghiệp hóa dịch vụ bảo hành – sửa chữa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và khắc khe hơn của người dùng. Chẳng hạn như với chuỗi siêu thị bán lẻ máy tính Hoanlong Computer, đơn vị này mặc dù đã có hệ thống bảo hành khá tốt nhưng không phải lúc nào cũng hòan tòan làm hài lòng tất cả “thượng đế”. Chính vì vậy, hiện nay Hoanlong Computer đã thành lập trung tâm bảo hành máy tính chuyên nghiệp gọi là Hoanlong Care nhằm nâng cấp hệ thống bảo hành để khẳng định không chỉ là một đơn vị bán lẻ máy tính hàng đầu mà còn có hệ thống bảo hành máy tính chuyện nghiệp.

Để mua được một chiếc máy tính ưng ý và tránh tình trạng “tiền mất, tật mạng”, ngoài các yếu tố lựa chọn thông thường như giá cả, thương hiệu, cấu hình,… thì chất lượng và tính chuyên nghiệp của công tác bảo hành sản phẩm là những yếu tố then chốt để lựa chọn điểm mua máy tính. Việc các nhà bán lẻ máy tính hiện nay như Hoanlong Computer thành lập các trung tâm bảo hành máy tính chuyên nghiệp như Hoanlong Care là một hướng đi đúng, vừa nâng cao chất lượng bảo hành, vừa khẳng định là thương hiệu bán lẻ máy tính có uy tín, tin cậy, và luôn hướng đến phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Lê Đăng Lăng