Trong khi Apple đang chuẩn bị giới thiệu iPhone thế hệ mới – quen được gọi là iPhone 5 – thì thông số, linh kiện nội tạng của máy đã rò rỉ trên mạng (nếu những thông tin này chính xác). Những hình ảnh mới nhất này được cho là về pin của iPhone 5.



Theo blog chuyên thông tin về sản phẩm Apple là 9to5Mac, pin của iPhone 5 trông nhỏ hẹp với con số đánh dấu trên đó. Nó có kích cỡ và hình dạng như pin được sử dụng trong Apple iPhone 4/4S. Tuy nhiên, với một thứ gì đó như pin thì "chất" của nó lại nằm ở thông số.



9to5Mac cho biết cục pin lithium-ion này được đánh giá ở mức 1440mAh. Nếu như vậy, nó chỉ lớn hơn 10mAh so với pin iPhone 4S (1430mAh). Pin iPhone 5 cũng có tỷ lệ watt-giờ gia tăng, 5,45 watt-giờ so với 5,3 watt-giờ của iPhone 4S và 5,25 watt-giờ của iPhone iPhone 4.



Nhưng điều thú vị hơn là điện áp đã thay đổi. Pin iPhone 4/4S – và pin của hầu hết smartphone hiện nay – đo được 3,7 volt. Còn pin iPhone 5 có chỉ số 3,8 volt.



Tại sao những con số nhỏ bé này lại quan trong? Bởi vì những tính năng mới đáng kể của iPhone mới – màn hình lớn hơn, đặc biệt bắt sóng LTE 4G – đều sẽ rất ngốn pin.



Chẳng hạn, Samsung Galaxy S III hỗ trợ mạng LTE ở Mỹ. Khi sử dụng mạng LTE, thời lượng pin Galaxy S III tính theo giờ, chứ không phải ngày. Pin Galaxy S III có dung lượng 2100mAh, gần gấp đôi so với pin được cho là của iPhone 5.



Điều đó dấy lên câu hỏi: thời lượng pin của iPhone 5 có thể trụ được bao lâu với một cục pin nhỏ như vậy, đặc biệt khi nó phải cung cấp điện cho một màn hình lớn hơn và kết nối mạng nhanh hơn?



Theo 9to5Mac, có lẽ hệ thống lõi kép trên chip được tinh chỉnh của chiếc iPhone mới này là đủ hiệu quả để chạy mạng LTE mà không cần pin lớn hơn nhiều. 9to5Mac dự đoán Apple có thể sử dụng bộ xử lý Qualcomm phiên bản mới nhất Gobi tiêu tốn ít pin hơn so với các phiên bản trước.



Tuy nhiên, cũng có thể những bức ảnh rò rỉ trên mạng không phải là pin iPhone 5.



Theo tin đồn, Apple sẽ ra mắt iPhone thế hệ mới vào thứ Tư, ngày 12/9 tại một sự kiện truyền thông. Thông tin này đã được nhiều báo Mỹ như Wall Street Journal xác nhận.

(Theo Vnreview / VNN)