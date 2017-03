Bàn phím Washable Keybord K310. (Ảnh: technabob.com).

Với sản phẩm mới này, người sử dụng máy tính sẽ không còn phải lo lắng khi đánh đổ cốc nước hay cốc cà phê xuống bàn phím nữa.



Bàn phím Washable Keybord K310 đúng như tên gọi của nó bởi người dùng dễ dàng vệ sinh và lau rửa bàn phím.



Trước đó, theo một nghiên cứu của Anh cách đây vài năm, một bàn phím máy tính có thể chứa lượng vi khuẩn lớn hơn nhiều so với bồn cầu nhà vệ sinh.



Do vậy, việc sản Logitech sản xuất bàn phím có thể lau rửa được và thậm chí còn rửa được dưới một vòi nước và có thể ngâm được dưới nước ở độ sâu 28 cm. Việc lau khô được thực hiện một cách dễ dàng với lỗ thoát nước nằm đằng bàn phím.



Ngoài ra, bàn phím mới này còn không còn lo bị mòn và mờ vì kí tự ghi trên bàn phím bởi các ký hiệu được in trên bàn phím bằng công nghệ laser và được bảo vệ bởi một lớp tráng UV giúp ngăn việc bàn phím bị bào mòn qua quá trình lau rửa.



Bàn phím mới này cũng được sản xuất để có thể chịu tới 5 triệu lần gõ bàn phím.



Bàn phím mới của Logitech được sản xuất để tương thích với Windows XP, Windows Vista và Window 7.



Bàn phím mới của Logitech sẽ được bán ra thị trường tại Geneva vào đầu tháng 10/2012 với mức giá ban đầu là 19,90 Franc Thụy Sĩ./.