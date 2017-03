Thiết kế theo xu hướng thuôn dài của IXUS 120 IS rõ ràng đã ảnh hưởng mạnh đến phiên bản 200 IS. Máy có kích thước siêu mỏng 100 x 53 x 23 mm với trọng lượng chỉ khoảng 130 gram nên dễ dàng nhét vào túi áo quần hay đeo trên người. Tương tự "tiền bối", trên đỉnh máy là hệ thống phím nguồn, phím chụp kiêm zoom và phím chế độ được thiết kế rất hợp lý, trang nhã. Mặc dù được quảng cáo là sản phẩm thuộc dòng cảm ứng nhưng Canon lại trang bị cho máy khá nhiều phím nằm tại mặt sau. Các phím này đóng vai trò quyết định trong việc điều khiển quá trình chụp nhưng lại không khai thác triệt để tác dụng của màn hình chạm.

Màn hình của IXUS 200 IS rộng 3 inch, phân giải 230.000 điểm ảnh với công nghệ PureColor II cho màu sắc rất đẹp ngay cả trong điều kiện ánh sáng chói. Đây cũng là máy ảnh cảm ứng đầu tiên của Canon nhằm cạnh tranh với Sony Cyber-shot T90 và Nikon Coolpix S60.

Giao diện màn hình 200 IS dường như lấy cảm hứng từ sản phẩm "huyền thoại" Apple iPhone với thiết kế khá đẹp mắt và dễ hiểu. Tuy nhiên, việc xem lại hình bằng máy lại tỏ ra không hấp dẫn lắm, thậm chí còn khá rắc rối nếu người dùng chưa quen. Thay vì tương tác trực quan như trên iPhone hay các máy ảnh cảm ứng của Sony, bạn phải làm những thao tác khá thô, như chạm một lần để zoom, chạm hai lần để xem thông số ảnh. Chế độ lắc chuyển ảnh (Active Display) dù khá hấp dẫn nhưng lại làm việc không được mượt mà cho lắm. Nếu chưa quen, bạn vẫn có thể thay thế chế độ này bằng cách lia tay dọc màn hình hoặc tốt nhất là sử dụng các phím đa chiều để chuyển ảnh. Máy cũng không thể điều khiển hoàn toàn được bằng màn hình cảm ứng như các sản phẩm của Sony hay Nikon. Các thiết lập cấu hình quan trọng vẫn phải truy cập thông qua hệ thống phím vật lý cổ điển. Nhược điểm này khiến nhiều người cảm thấy bối rối, tuy nhiên, khi đã dùng quen bạn sẽ nhận ra việc kết hợp giữa màn hình và phím bấm sẽ khiến quá trình chụp được tăng tốc đáng kể. Phía dưới màn hình, Canon cũng cẩn thận thiết kế một dòng hiển thị chế độ menu kèm theo vài thông tin mô tả trực quan. Thay đổi nhỏ này khá hữu dụng đối với những người mới bắt đầu làm quen với máy.

Thành phần chính của 200 IS là cảm biến CCD độ phân giải khá cao, 12,1 Megapixel. Ống kính siêu rộng với dải tiêu cự 24 - 120 mm thực sự là bước đột phá mới của dòng máy ảnh thời trang IXUS. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng máy với mục đích chụp phong cảnh, chụp chân dung hay zoom lên tới 5x để sử dụng như một ống kính tele. Với khẩu độ tối đa lên tới f/2.8 cũng công nghệ chống rung quang học, các thước chụp thiếu sáng dường như nằm trong tầm tay của Ixus 200 IS mà không phải hy sinh chất lượng ảnh do tăng ISO.

IXUS 200 IS có tốc độ thực thi ở mức khá, mất khoảng 1,9 giây từ lúc khởi động cho tới khi chụp được bức đầu tiên, độ trễ màn chập 0,15 giây nhưng mất tới 1,2 giây cho mỗi ảnh ở chế độ chụp liên tiếp. Motor zoom của máy hoạt động rất nhanh và êm, chỉ mất chưa đầy 1,5 giây cho một chu trình thay đổi tiêu cự. Tính năng chạm vào điểm bất kỳ trên màn hình để lấy nét hoạt động rất tốt. Máy gần như bắt dính đối tượng ngay khi được chỉ định và cũng sẽ lập tức báo nếu đối tượng đó rời khỏi khung hình. Tương tự phiên bản tiền nhiệm, 200 IS được trang bị tới 22 mặc cảnh với một loạt các tính năng tự động thông minh. Đặc biệt, chức năng Servo AE/AF giúp bạn có được những thước chụp với vật thể chuyển động ấn tượng như trên các dòng máy DSLR. Công nghệ nhận diện khung cảnh được kích hoạt trong tùy chọn Smart Auto cho những bức ảnh đẹp với khả năng tối ưu hóa cao. Do hướng đến đối tượng là dân nghiệp dư và những người có ít thời gian nên 200 IS không cung cấp chế độ chỉnh tay hoàn toàn như trên các máy thuộc dòng Powershot. Pin Li-ion NB-6L cho phép chụp khoảng 240 kiểu mỗi lần sạc đầy, hơi ít so với mặt bằng chung.

Mặc dù có kích thước khiêm tốn nhưng chất lượng ảnh của IXUS 200 IS được xếp vào hàng "top" trong số những máy ảnh thời trang nhỏ gọn. Do sử dụng vi xử lý DIGIC 4, máy tái hiện màu sắc rất chính xác với quá ít chi tiết giả số. Ống kính tỏ ra hơi kém nét khi zoom lên tối đa. Tuy nhiên, Canon đã khắc phục nhược điểm viền tím cố hữu xuất hiện tại những khu vực có tương phản mạnh. So với sản phẩm tương đương là Sony Cyber-shot T90 hay Panasonic Lumix FX65, IXUS 200 IS kiểm soát màu và phơi sáng tốt hơn hẳn.

Do tích hợp quá nhiều điểm ảnh lên một phiến cảm biến chỉ cỡ 1/2.3 inch, ảnh cho bởi máy đã bị nhiễu ngay từ ISO 400. Khi tăng lên ISO 1600 hoặc 3200, các chi tiết gần như bị mất hết, ảnh có khá nhiều sạn nhưng vẫn có thể sử dụng để in cỡ nhỏ. Máy cũng có khả năng quay video HD 720p định dạng MOV. Chất lượng phim khá ổn nhưng lại không sử dụng được zoom quang học và tính năng chạm lấy nét khi đang quay.

IXUS 200 IS là phiên bản máy ảnh thời trang cuối cùng mà Canon giới thiệu trong năm 2009. Với thiết kế mỏng manh cùng nhiều tính năng thời thượng đi kèm với chất lượng ảnh tuyệt vời, đây là sự lựa chọn sáng giá cho những người ham du lịch và các "chị em". Mặc dù vậy, Canon cần phải cải thiện thêm nhiều ở phiên bản cảm ứng đầu tiên này. Mức giá của máy sau khi đã hạ nhiệt vẫn còn khá cao (khoảng 280 USD - giá nước ngoài). Nếu ngân quỹ có hạn, bạn nên xem xét tới phiên bản "tiền nhiệm" 120 IS hay các đối thủ cạnh tranh khác của Sony hay Panasonic.