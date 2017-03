Mỗi tấm ảnh mà Kerry Skarbakka chụp đều cho thấy tác giả đang rơi vào một tình huống cực kì nguy hiểm như sắp rơi xuống từ một cây cầu dành cho xe lửa, ngã ở giữa cầu thang hay mất thăng bằng trên một chiếc thang đang đổ...





Bộ ảnh độc đáo của Kerry Skarbakka có tựa đề "The Struggle to Right Oneself". Theo Kerry, mục đích của anh khi chụp những bức ảnh này là để nắm bắt được cảm giác của mọi người khi đánh mất sự thăng bằng và điểm tựa trong cuộc sống. Điểm đáng chú ý là các tác phẩm của Kerry đều không cần nhờ cậy đến các công nghệ kỹ thuật số cắt - dán. Tuy nhiên, Kerry phải sử dụng phương tiện bảo hộ khác như thiết bị leo núi, dây thừng... để tránh nguy hiểm đến tính mạng và những rủi ro không đáng có khi tác nghiệp. Nhưng khi dàn dựng để chụp các bức ảnh này, Kerry đã cố gắng để vị trí của các sợi dây không lọt vào ống kính máy ảnh.

Theo Võ Hiền (Dân Trí)