Dự kiến, Apple sẽ giới thiệu ba mẫu iPhone mới, tạm gọi là iPhone XI (bản nâng cấp của iPhone X), iPhone XI Plus (iPhone XI màn hình lớn hơn) và iPhone 9 bị cắt giảm nhiều yếu tố để có giá bán rẻ hơn.



Giá bán

Chắc chắn, iPhone 2018 sẽ rất đắt. iPhone XI có thể bắt đầu từ 999 USD (khoảng 23.23 triệu đồng) tương tự iPhone X, nghĩa là giá khởi điểm của iPhone XI Plus sẽ tiếp tục nâng giá bán iPhone lên một tầm cao mới. iPhone 9 dùng màn hình LCD được cho là có giá rẻ nhất trong bộ ba. Chúng ta cùng chờ xem mức “rẻ” ấy cụ thể sẽ là bao nhiêu.

Một số báo cáo từng đề cập về việc Apple sẽ tối ưu khâu quản lý để giảm 10% chi phí của một số linh kiện. Theo một số nhà phân tích, để giảm thêm chi phí, “táo khuyết” cũng có thể bỏ luôn đầu chuyển tai nghe lightning sang 3.5 mm trong hộp.

Thiết kế

Vì Apple không định hình lại thiết kế qua mỗi năm nên iPhone XI sẽ có thiết kế và kích thước tương tự iPhone X. Về iPhone XI Plus, đây sẽ là bản phóng to của iPhone XI.



Thiết kế iPhone XI tương tự iPhone X.

iPhone XI Plus nhỏ hơn so với iPhone 8 Plus. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng kích thước iPhone XI Plus sẽ tương đương iPhone 8 Plus nhưng do thay đổi về camera (cảm biến và ống kính lớn hơn) khiến độ dày của nó dày hơn người tiền nhiệm 0.2 mm.

Bên cạnh đó, Apple có thể làm phần viền vốn đã rất mỏng trên iPhone X trở nên mỏng hơn nữa trên iPhone XI và XI Plus. Trong khi đó, do iPhone 9 do sử dụng màn hình LCD khó thu hẹp viền hơn nên sẽ không được hưởng may mắn tương tự.

Phone XI và XI Plus sẽ có khung thép không gỉ kết hợp mặt lưng kính, còn iPhone 9 chỉ dùng chất liệu kim loại cho cả phần khung lẫn mặt lưng.

Màn hình

iPhone XI có màn hình 5.8 inch, đạt mật độ điểm ảnh 458 ppi và iPhone XI Plus là 6.5 inch, sẽ rơi vào khoảng 480 – 500 ppi. Cả 2 đều dùng tấm nền OLED. Để hạ giá thành, iPhone 9 sẽ có màn hình 6.1 inch và dùng tấm nền LCD. Đây là những nhận định đưa ra bởi nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo đến từ hãng nghiên cứu KGI.

Camera

iPhone XI và iPhone XI Plus sẽ được Apple trang bị camera kép ở phía sau được nâng cấp cảm biến, ống kính lẫn thuật toán và camera trước cũng được cải thiện, trong khi iPhone 9 chỉ tích hợp một camera. Cần biết rằng, gần đây, một bằng sáng chế miêu tả hệ thống camera đơn có thể cảm nhận chiều sâu giống camera kép của Apple đã được tiết lộ.



Camera kép phía sau của iPhone 2018

Pin

Cả iPhone X và XI đều áp dụng cách xếp pin dạng chữ L, trong khi iPhone 9 chỉ đặt thỏi pin dạng hình chữ nhật. Theo Kuo, iPhone XI sẽ có pin lớn hơn iPhone X khoảng 10% và mẫu iPhone XI Plus sẽ có pin khoảng 3.300 – 3.400 mAh (tăng khoảng 25%).

Hiệu suất

iPhone XI hỗ trợ tốc độ kết nối mạng bằng dữ liệu di động nhanh hơn và chỉ sử dụng modem Intel thay vì cả Intel lẫn Qualcomm như trước, đi kèm là khe cắm SIM kép và RAM 4 GB. Loại lõi tứ tốc độ 2.49 GHz có thể là vi xử lý có thể là và mang tên A12 +… như cách họ đã đặt tên cho A10 Fusion hay A11 Bionic. Với chip A12 và RAM được nâng cấp (iPhone 2017 có RAM cao nhất 3 GB), iPhone 2018 nhiều khả năng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về hiệu suất smartphone.

Ngày ra mắt và phát hành



iPhone 2018 sẽ được ra mắt sớm. Ảnh: PhoneArena

Theo một số tin đồn, Apple đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm sớm iPhone 2018 trong quý 2. Nguyên nhân là để tránh bị chậm trễ khi phân phối iPhone mới, tình trạng mà chúng ta đã thấy với iPhone X hồi năm ngoái.

