Đúng như nhiều dự đoán, hội chợ triển lãm công nghệ CES vừa diễn ra cách đây ít ngày, độ phân giải 14 Megapixel đã trở thành chủ đạo trong những chiếc máy ảnh số dòng ngắm chụp được giới thiệu.

Trong khi đó, cùng thời điểm này năm ngoái, máy ảnh có độ phân giải 12 Megapixel mới là những kẻ thống trị. Thậm chí, ở quãng thời gian sau đó, một số nhà sản xuất còn giảm độ phân giải cảm biến xuống còn 10 Megapixel để tập trung nhiều hơn cho chất lượng hình ảnh.

Kích cỡ cảm biến của máy ảnh compact chỉ bằng ô vuông màu đen nhỏ ở góc trên trong hình này. Ảnh: Cnet.

Mật độ pixel ở đây được hiểu là khái niệm chỉ số lượng điểm ảnh có trên một đơn vị diện tích của bộ cảm biến. Những bộ cảm biến ảnh được tích hợp vào dòng máy ảnh ngắm chụp thường có kích thước rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả móng tay trên ngón út của một người bình thường.

Chính vì vậy, khi có tới 14.000.000 điểm ảnh được tích hợp trên nó thì diện tích mỗi điểm ảnh sẽ là rất nhỏ, hay nói cách khác, mật độ điểm ảnh là rất dầy. Nhưng trên lý thuyết, mật độ điểm ảnh thấp mới có khả năng tạo ra chất lượng hình ảnh tốt (giống như các dòng máy DSLR). Lý do được đưa ra là diện tích các điểm ảnh lớn hơn có thể thu được lượng ánh sáng nhiều hơn, điều này sẽ giúp máy chụp được những bức ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn.





Sony TX7 chỉ có độ phân giải 10 Megapixel, nhưng nó là đủ so với đa phần người dùng. Ảnh: Sony.

Với những lý do trên, việc có tới 14 triệu điểm ảnh có thể làm giảm chất lượng bức hình thu được nhưng vấn đề này không hẳn là không có cách giải quyết. Trong trường hợp bộ cảm biến được kết hợp với một ống kính cùng một cơ chế xây dựng hình ảnh của máy tốt thì vẫn có thể tạo ra những bức hình đẹp. Nhưng điều này ít khi có khả năng trở thành hiện thực do chi phí sản xuất sẽ cao lên khá nhiều và không phù hợp với "túi tiền" cùa đa phần người tiêu dùng.

Mặc dù vậy, máy ảnh 14 Megapixel sẽ vẫn có những ưu điểm riêng. Đối với người dùng bình dân chỉ in ảnh ở kích cỡ nhỏ bình thường để lưu niệm hoặc xem lại trên máy tính, rõ ràng 1 bức hình chụp bằng máy ảnh 14 pegapixel sẽ chi tiết hơn so với máy có độ phân giải chỉ 12 Megapixel. Còn đối với một số ít người dùng khác, những bức hình chụp từ máy ảnh dạng này có thể in ảnh ra khổ A3 hoặc lớn hơn một chút khá dễ dàng (tuy nhiên, ưu điểm này không thực sự có nhiều người cần dùng tới).

Canon là một trong những hãng đi đầu giảm số "chấm" để nâng cao chất lượng hình ảnh với G11. Ảnh: Onemansblog.

Ngoài ra, một số rào cản về công nghệ cũng sẽ khiến các hãng chưa thể tích hợp được cảm biến ảnh 14 Megapixel vào sản phẩm của mình. Có thể kể đến như Sony với cảm biến Exmor R vẫn chỉ có thể dừng lại ở độ phân giải 10 Megapixel giống như có thể thấy ở hai sản phẩm của hãng là Cyber-shot DSC TX7 và HX5V. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian, vì sớm muộn những khó khăn này về mặt công nghệ cũng sẽ được giải quyết.

Tuy nhiên, vẫn có những hãng chấp nhận hy sinh số "chấm" để bù đắp cho chất lượng hình ảnh. Tiêu biểu phải kể đến là "ông lớn" Canon với hai sản phẩm mới ra mắt cách đây không lâu là PowerShot G11 và S90. Theo những đánh giá ban đầu, quả thật đây là hai sản phẩm cho ra chất lượng ảnh đẹp hơn mong đợi với số Megapixel giảm so với phiên bản trước trái với quy luật phát triển chung.

Máy ảnh số 14 Megapixel đang bắt đầu tràn ngập thị trường nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ sức thuyết phục để người tiêu dùng "móc hầu bao" khi mà chất lượng hình ảnh vẫn chưa theo kịp được sự tăng nhanh chóng mặt của "số chấm" trên dòng máy ảnh compact.

Theo Hoài Anh (Sohoa)