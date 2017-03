Theo đó, tùy theo chất liệu của máy in, người dùng có thể in ra mọi thứ trên đời với độ bền cao.

Công nghệ in 3D hoạt động theo nguyên tắc mô hình của một vật thể được vẽ bằng một bản vẽ 3D trên máy tính. Máy in 3D sẽ đọc bản vẽ đó và tạo ra từng lớp mỏng nằm ngang, sau khi các lớp mỏng đó được sắp xếp gắn chồng lên nhau và tạo thành các vật thể.

Trước xu thế công nghệ mới, các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu hướng đến in 3D để tạo ra những mẩu sản phẩm ít tiêu tốn hơn chi phí. Đơn cử như các hãng giày thể thao hàng đầu thế giới Nike và Adidas bắt đầu sử dụng công nghệ in 3D để tăng tốc độ quá trình đóng các phiên bản nguyên mẫu. Trước khi công nghệ in 3D ra đời, một nguyên mẫu Adidas được làm bằng tay bởi 12 kỹ thuật viên nhưng với công nghệ này không cần đến hai người. Hay mới đây, tại Nhật Bản, những búp bê nhân bản được sản xuất bằng công nghệ in 3D có gương mặt giống hệt người thật cũng đang gây sốt.

Công nghệ in 3D có thể tạo ra mọi thứ vật chất ngoài đời.

Ngoài ra, công nghệ in 3D đang hướng đến sản xuất ra nhiều loại sản phẩm khác nhau phục vụ đời sống con người như bàn ghế, tủ máy bay, các thiết bị thông thường và thậm chí là kẹo sôcôla. Hiện tại có gần 20 loại vật liệu để tạo mẫu như nhựa PP, nhựa cứng, nhựa chịu nhiệt, vật liệu tương tự cao su và cả kim loại lỏng. Những chiếc máy in 3D trên thị trường hiện nay cũng được bán với mức giá rẻ hơn.

Công nghệ in mới sẽ đem lại nhiều tiện ích cho cuộc sống hơn, thế nhưng các chuyên gia cũng bắt đầu lo ngại với mặt trái của in 3D. Chỉ cần có thiết kế mẫu, tội phạm có thể dễ dàng tạo ra được tiền giả, vũ khí và hàng loạt sản phẩm phục vụ cho mục đích xấu. Điều này đã được chứng minh khi một tổ chức ở Mỹ tạo ra được súng từ máy in 3D, súng này hoàn toàn có khả năng sát thương cao.

TÂM BẢO