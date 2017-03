Dòng netbook Aspire One của Acer đã bán rất tốt trong thời gian qua với lý do chủ yếu là giá thành hấp dẫn hơn so với các đối thủ. Trong thiết kế mới cho series này, Acer dường như muốn tập trung nhiều hơn vào mặt thương hiệu bằng cách bố trí logo Aspire One khá lớn và nằm chính giữa mặt trên máy. Điển hình cho các model mới ra mắt này là D260 và D533.

Một điểm đáng chú ý khác nữa là Aspire One D260 và D533 có bộ vỏ cũng được làm lại với thiết kế nhám chống bám dính dấu vây tay so với nhựa bóng trước đây.

Ngoài ra, Aspire D260 còn đặc biệt với khả năng lựa chọn một trong hai hệ điều hành là Windows 7 hoặc Android. Trong khi chiếc D533 lại cao cấp hơn với việc hỗ trợ DDR3 và Bluetooth 3.0.

Hình ảnh chính thức của Aspire thế hệ mới.

Thiết kế mặt trên nhám giúp chống bám dính vân tay.

Logo Aspire lớn.

D260 có thể khởi động một trong hai hệ điều hành là Windows 7 và Android.

Bề mặt trong cũng có thiết kế nhám cùng bàn phím đặc trưng các dòng máy của Acer.

Theo Vũ Trần (Sohoa)