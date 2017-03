Chiếc USB 4G LTE của nhà mạng Vodafone. (Nguồn: Getty)

Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất đối với mọi người mỗi khi muốn sở hữu một chiếc chiếc máy tính bảng hay smartphone 4G LTE chính là mức giá của những thiết bị này còn quá cao so với mặt bằng chung.



Mới đây, trang tin DigiTimes đã đưa ra nhận định rằng, vào năm sau, giá cả của các thiết bị 4G LTE sẽ giảm đáng kể so với năm nay.



Lý do khiến DigiTimes dự báo như vậy là vì những hàng sản xuất chipset đang lên kế hoạch sản xuất hàng loạt chip LTE loại Single-Mode vào cuối năm nay, đồng thời hãng Qualcomm cũng đang rốt ráo chuẩn bị sản xuất loại chip LTE loại Multi-Mode vào nửa đầu năm tới.



Với những động thái tích cực như vậy, DigiTimes tin rằng mức giá của smartphone hay máy tính bảng hỗ trợ 4G LTE sẽ giảm mạnh vào nửa sau của năm 2012.



Và tất nhiên, điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn loại thiết bị có thể sử dụng chuẩn mạng dữ liệu "siêu tốc" hiện đại./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)