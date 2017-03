Lumia 1520 được trưng bày tại một chuỗi bán lẻ chính hãng tại TP.HCM.

Theo đó, lần giảm giá trước đây của Lumia 1520 đã đưa giá bán về con số 12,9 triệu đồng, nhiều người dùng Việt tỏ ra hồ hởi bởi việc điều chỉnh giá lên đến 3 triệu đồng, giúp cho người tiêu dùng yêu thích các sản phẩm Lumia có thể dễ dàng tiếp cận được.

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ một số đại diện chuỗi bán lẻ, việc điều chỉnh giá vừa qua của Lumia 1520 giúp cho sản phẩm có thêm sự cạnh tranh tốt hơn về giá bán so với các dòng sản phẩm cùng phân khúc nhưng như thế vẫn chưa đủ để giúp Lumia 1520 đạt được doanh số tốt nhất. Có hai lý do mà các đại diện trên đưa ra, rào cản lớn nhất là nền tảng Windows Phone chưa thật sự hấp dẫn người tiêu dùng, thứ hai là trong thời gian vừa qua, loạt sản phẩm đình đám cũng đã ra mắt, người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn như Galaxy S5, HTC One M8 hay sắp tới là Xperia Z2...

Mặt khác, theo ông Mai Triều Nguyên, Giám đốc Mai Nguyên Luxury cho biết, hiện tại ở phân khúc cao cấp với lượng bán ra khá chậm và không có tăng nhiều so với những tháng ảm đạm trước đây. Do đó, việc điều chỉnh giá bán của một số sản phẩm cao cấp trong thời gian này cũng là một liều thuốc nhằm kích thích thị trường.

Tuy vậy, ông Nguyên cũng tỏ ra nhiều hoài nghi về thị trường ở phân khúc cao cấp trong thời gian tới liệu có thể tăng trở lại mạnh mẽ như các quý II của những năm trước đây. Khách hàng bây giờ không như vài năm trước đây, họ bắt đầu thờ ơ với siêu phẩm, các sản phẩm cao cấp mới ra mắt, 1 phần vì lý do kinh tế, túi tiền eo hẹp, nhiều lo toan... và 1 phần vì quá nhiều sản phẩm.

"Bây giờ ai ai cũng sở hữu ít nhất 1 chiếc smartphone ngon lành. Cho nên họ đắn đo, có nên thay đổi hay không? Ngày xưa ít ngôi sao, mỗi lần sao xuất hiện là bừng sáng! Nhưng, giờ thì quá nhiều sao..." Ông Nguyên ví von.

Lumia 925 cũng được điều chỉnh về giá bán mới.

Không chỉ Lumia 1520 được điều chỉnh giá bán về mức 12,59 triệu đồng (giảm 400 ngàn đồng so với mức giảm trước là 12,99 triệu đồng), Lumia 925 cũng có mức giảm thêm 200 ngàn đồng và giá bán ra hiện nay là 8,69 triệu đồng.

Được biết, Lumia 1520 là phablet có màn hình lớn nhất hiện nay của Nokia với kích thước lên đến 6 inch đạt độ phân giải Full HD. Hướng đến phân khúc cao cấp, máy dùng vi xử lý lõi tứ của Qualcomm đạt xung nhịp 2,2 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB (hỗ trợ khe thẻ nhớ rời). Điểm nhấn quan trọng nhất của Lumia 1520 là camera 20 "chấm" với ống kính Carl Zeiss hỗ trợ lấy nét tự động và đèn Flash LED kép, cho khả năng chụp ảnh đẹp mắt ở mọi môi trường.

Theo Quốc Phan (Dân Trí)