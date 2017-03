Mẫu Nexus 4. (Nguồn: digitaltrends.com)

Theo đó, Carphone Warehouse cho biết mẫu điện thoại thông minh Nexus 4 do LG hợp sức chế tạo cùng Google có màn hình 4,7-inch với độ phân giải 1.280 x 768, vi xử lý Snapdragon S4, camera 8-megapixel với chế độ toàn cảnh (panorama), có khả năng hỗ trợ kết nối NFC và cài hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean.



Nguồn tin trên cũng khẳng định, mẫu Nexus 4 mới sẽ được chính thức khởi bán từ ngày 30/10, tức là chỉ một ngày sau khi sản phẩm này được trình làng.



Hiện nay, ngoài smartphone Nexus do LG sản xuất cho Google, thì “gã khổng lồ tìm kiếm” còn đang được kỳ vọng sẽ tung ra loạt thiết bị Nexus mới do những hãng công nghệ khác chung tay chế tạo./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)