Hai adaptor cho định dạng máy ảnh nhỏ gọn Micro FourThirds DMW-MA2M cho ống Leica M và DMW-MA3R cho Leica R đã chính thức được Panasonic giới thiệu với sự hợp tác cùng đối tác truyền thống Leica. Việc tung ra hai adaptor này hứa hẹn người dùng định dạng Micro Four Thirds sẽ phong phú hơn, nhất là sau lần ra mắt phiên bản máy ảnh mới GH1 kế thừa tiên phong G1.

Do hợp tác cùng với Leica nên hai adaptor này cũng tương thích với tính năng hỗ trợ lấy nét tay bằng cách phóng to vùng lấy nét trên kính ngắm điện tử của dòng máy Micro Four Thirds. Tuy nhiên, giá cả chính thức vẫn chưa được tiết lộ.

Mặc dù đây là sản phẩm chính thức đầu tiên của hãng cộng thêm sự trợ giúp của Leica, nhưng các adaptor cho định dạng Micro Four Thirds thực ra cũng đã được cung cấp trên thị trường, như adaptor Voigtlander Leica M giá 149 USD hay các adaptor Leica M khác giá khoảng 85 đến 100 USD được rao bán trên eBay hay các trang chuyên cung cấp phụ kiện máy ảnh. Đối với các ống Leica chấu M39 (Leica Screw Mount), người dùng cũng chỉ cần lắp thêm một adaptor chuyển đổi từ M39 sang chấu M, rồi lắp tiếp vào các adaptor này là đã có thể dùng được trên các máy Micro Four Thirds.

Lý do lựa chọn ống kính chấu M bên cạnh việc các ống kính này có chất lượng quang học tốt còn chủ yếu là các ống fix góc rộng mà kích thước lại nhỏ gọn, chẳng hạn như loạt các ống Voigtlander cho các máy Leica đời đầu 24/2.8; 28/2.8; 35/1.4 hay 50/1.4. Hiện thời bản thân các trang web chuyên về phụ kiện máy ảnh vẫn hứa hẹn sớm muộn sẽ có thể phát triển adaptor cho các ống kính thế hệ sau của các hãng như Nikon hay Canon, nhưng có lẽ họ vẫn còn chờ sự ủng hộ của người dùng với định dạng mới mẻ này trước đã.