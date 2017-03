Dòng máy in đa chức năng HP Officejet Pro 8500A e-All-in-One giúp các doanh nghiệp nhỏ tạo ấn tượng tốt nhất với những bản in màu có chất lượng chuyên nghiệp, các tài liệu tiếp thị hay các văn bản kinh doanh khác mà chi phí mỗi trang in và sử dụng điện năng thấp hơn so với máy in laser màu.

Dòng máy in đa chức năng khổ rộng HP Officejet 7500A Wide Format e-All-in-One có thể in các văn bản màu chất lượng chuyên nghiệp với chi phí mỗi trang thấp nhất so với các máy in cùng dòng, in phun khổ rộng với nhiều loại giấy và cỡ giấy. Dòng máy 7500A có tích hợp kết nối mạng có dây và không dây để chia sẻ với nhiều máy tính và có màn hình cảm ứng màu 2,36.

HP Officejet 6500A e-All-in-One trang bị kết nối có dây và không dây cho phép người dùng in văn bản màu chất lượng laser với chi phí thấp cho mỗi trang, có thêm tính năng fax, copy và scan. Máy in 6500A sử dụng điện năng ít hơn so với máy in laser và cũng có màn hình cảm ứng 2,36.

Với công nghệ HP ePrint, người dùng có thể in từ khắp mọi nơi trên thế giới với thao tác đơn giản là e-mail ảnh hay tài liệu đến máy in tại nhà và lấy bản in sau. Nền tảng HP ePrint khai thác từ điện toán đám mây đã phá vỡ rào cản về khoảng cách và sự kết nối, cho phép mọi người có thể gửi tập tin muốn in từ thiết bị di động. Chẳng hạn, một người khi đang đi trên tàu lửa có thể gửi tài liệu từ smartphone Palm Pre hay BlackBerry để in, và người đó có thể lấy bản in sau khi vào văn phòng. Hoặc bạn có thể chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời của kỳ nghỉ cho gia đình hay bạn bè bằng cách gửi bưu ảnh của cô qua dịch vụ HP ePrint.

Mỗi máy in HP kết nối web sẽ có một địa chỉ e-mail duy nhất, cho phép người gửi lệnh in giống như gửi một e-mail bình thường. Người dùng cũng có thể gửi tài liệu để in qua ứng dụng di động HP ePrint trên smartphone đến máy in đặt tại nhà, văn phòng hay dịch vụ in công cộng. Người dùng cũng có thể gửi tài liệu Microsoft Office, Adobe PDF và tập tin ảnh JPEG, hay các tài liệu khác.

HộTừ ngày 1 đến hết ngày 31/12, khi khách hàng mua các sản phẩm máy in HP LaserJet P1102/P1102w, K109a/K209a/K110a, 2050/2000 và HP PhotoSmart B210A/B110A sẽ được tặng ngay một áo thun HP. Khách hàng mua máy in HP LaserJet P1606, P2035 hoặc P2055 sẽ được tặng túi đựng laptop HP và khách hàng mua máy in HP Officejet 6000/7500/8000, K8600, 3608 và sản phẩm máy in đa chức năng được ứng dụng tính năng ePrint HP Officejet 6500 e-AiO & Oficcejet 6500 e-AiO Plus sẽ được tặng ngay loa HP trị giá 390.000 đồng.

