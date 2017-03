Việc chọn mua iPhone cũ sẽ giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên. Tuy nhiên, đi kèm theo đó vẫn có những rủi ro nhất định, đặc biệt là iCloud.

Tính năng Activation Lock trên iPhone, iPad sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản iCloud mỗi khi nâng cấp hoặc khôi phục cài đặt gốc. Ngoài ra, tính năng này còn hỗ trợ người dùng kiểm soát dữ liệu từ xa, xác định vị trí máy khi bị thất lạc.



Ghi lại số IMEI hoặc Serial để kiểm tra trên web. Ảnh: MH

Trước khi mua iPhone cũ, người dùng hãy truy cập vào mục Settings > General > About, sao chép lại số IMEI hoặc Serial Number, sau đó truy cập vào địa chỉ https://www.icloud.com/activationlock/ để kiểm tra.

Nếu Activation Lock là On thì có nghĩa là điện thoại đang bị ràng buộc với một tài khoản khác. Bạn hãy yêu cầu người bán đưa mật khẩu, sau đó reset iPhone bằng cách truy cập vào Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings > nhập Passcode rồi nhấn nút Erase iPhone, điền vào mật khẩu iCloud mà người bán cung cấp để tắt Activation Lock.

Nếu họ không cung cấp được mật khẩu thì bạn không nên mua chiếc iPhone này.



Nếu Activation Lock là On thì bạn đừng nên mua chiếc iPhone này. Ảnh: MH

Tương tự như vậy, nếu bạn mua hàng trực tuyến thì hãy yêu cầu người bán cung cấp số IMEI để kiểm tra. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì hãy tiến hành thanh toán, ngược lại, bạn nên đến trực tiếp các cửa hàng uy tín để mua.







MINH HOÀNG