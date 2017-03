Theo đó, tính năng Activation Lock trên các thiết bị iOS (iPhone, iPad) sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản iCloud mỗi khi nâng cấp hoặc khôi phục cài đặt gốc. Ngoài ra, nó còn cho phép bạn kiểm soát dữ liệu từ xa, tìm lại thiết bị đã mất…

Làm thế nào để vô hiệu hóa Activation Lock?

Trước khi mua iPhone, iPad cũ, bạn hãy truy cập vào mục Settings (cài đặt) > General (chung) > About (giới thiệu), sao chép lại số IMEI hoặc Serial Number, sau đó truy cập vào địa chỉ https://www.icloud.com/activationlock/ để kiểm tra.



Sao chép lại dãy số IMEI trong phần thông tin máy hoặc mặt lưng thiết bị. Ảnh: TIỂU MINH

Nếu Activation Lock là On, điều này đồng nghĩa với việc điện thoại đang bị ràng buộc với một tài khoản khác. Do đó, bạn cần yêu cầu người bán đưa mật khẩu, sau đó reset iPhone bằng cách truy cập vào Settings (cài đặt) > General (chung) > Reset (đặt lại) > Erase All Content and Settings (xóa toàn bộ dữ liệu và cài đặt) > Erase iPhone (xóa iPhone), điền vào mật khẩu iCloud mà người bán cung cấp để tắt Activation Lock.



Tính năng Activation Lock hiện đang được kích hoạt. Ảnh: TIỂU MINH

Lỗ hổng giúp vượt mặt Activation Lock

Mới đây, một sinh viên kỹ thuật ở Kochi (Ấn Độ) đã “vượt mặt” thành công tính năng Activation Lock trên chiếc iPad. Trước đó, chàng sinh viên Hemanth Joseph đã từng nhận được 7.500 USD từ Google khi phát hiện một lổ hỗng trên nền tảng đám mây.



Joseph cho biết anh có thể bỏ qua tính năng Activation Lock trên iPhone hoặc iPad bằng cách sử dụng ứng dụng Find iPhone. Để làm được việc này, Joseph đã tận dụng lỗ hổng giới hạn ký tự trong phần nhập tên người dùng và mật khẩu khiến lớp bảo mật iCloud bị vô hiệu hóa. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể mở khóa/khóa thiết bị dễ dàng.



Trong bài viết được đăng tải trên blog cá nhân, Joseph chia sẻ rằng anh đã mua chiếc iPad Air cho một người bạn thông qua eBay, tuy nhiên khi hàng được giao đến thì tính năng Activation Lock đã được kích hoạt sẵn.



Lỗ hổng này tồn tại trên tất cả thiết bị sử dụng iOS 10.1.1. Anh đã thông báo vấn đề này với Apple vào đầu tháng 11, do đó nhiều khả năng sắp tới Apple sẽ vá lỗ hổng thông qua bản cập nhật iOS 10.2.

