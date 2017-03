Tecra M10-S3411 có thiết kế đơn giản vốn thấy ở các mẫu máy dành cho doanh nhân. Điểm nhấn trên nắp máy màu xám, trơn nhẵn làm từ hợp kim titan và bạc, là tên Toshiba bằng crôm trắng sáng. Phía trong, tông màu lạnh được duy trì ở sự tương phản nhẹ giữa khung bao màu bạc và bàn phím đen nhám. Giống như Lenovo Thinkpad, Tecra M10 vẫn giữ lại phím điều khiển chuột đa năng "xưa cũ" - trackpad (Pointing Stick). Nằm giữa 2 phím chuột riêng biệt là khe bảo mật nhận dạng vân tay. Trong khi touchpad của Tecra M10 hơi nhỏ hơn bình thường, thì bàn phím rộng, các phím được bố trí hợp lý đem đến sự thuận tiện cùng cảm giác thoải mái khi dùng lâu.

Tecra M10 sử dụng màn hình 14,1 inch độ phân giải 1.440 x 900 pixel, tỷ lệ 16 :10 truyền thống. Các góc nhìn tốt hơn theo phương ngang, dịch chuyển một chút theo phương thẳng đứng lập tức hình ảnh sẽ bị biến sắc. Hệ thống loa tích hợp cho chất lượng âm thanh trung bình, âm lượng đủ lớn nhưng không có âm bass. Sẽ không có vấn đề gì với những bài thuyết trình trong phòng nhỏ nhưng khi xem phim hay nghe nhạc với chất lượng tốt hơn nên sắm thêm headphone.

Tecra M10 hướng đến doanh nhân nên tính bảo mật rất được coi trọng. Ngoài cảm biến nhận dạng vân tay, máy còn được trang bị khe cắm Smart Card nâng cao độ an toàn khi muốn logon và khe lắp khóa bảo vệ máy khỏi bị lấy trộm. Bên cạnh đó, máy vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối ngoại vi gồm 3 cổng USB thêm một cổng tích hợp eSATA/USB, các cổng này đều hỗ trợ sạc điện cho các thiết bị di động ngay cả khi tắt máy, ngõ xuất hình VGA và cả cổng nối tiếp COM (phòng xa kết nối các thiết bị "cổ"), cổng FireWire, đầu đọc thẻ 6-trong-1, jack audio Mic/Headphone, cổng LAN, Modem, ổ ghi DVD. Tecra M10 hơi "lạc hậu" với các phím bấm tăng giảm âm lượng mặt trước máy nhưng lại chắc chắn hơn so với các phím cảm ứng ngày càng phổ biến. Máy được trang bị card Wi-Fi Intel Wi-Fi Link 5100AGN hỗ trợ các chuẩn 802.11a/g/n, và Bluetooth 2.1+EDR.

Tecra M10-S3411 sở hữu một cấu hình khá mạnh với vi xử lý Intel Core 2 Duo P8600 2,4 GHz, bộ nhớ RAM 2 GB, đồ họa tích hợp GMA 4500MHD cùng Chipset Mobile Intel GM45 nhưng các kết quả thử nghiệm lại không đồng nhất. Khả năng xử lý các file media "hạng nặng" của CPU được chứng thực khi chỉ cần 2 phút 44 giây để encode nhạc với Intunes và 6 phút 27 giây để nén video với Windows Media Encoder (WME). Kết quả đánh giá toàn diện CPU với phần mềm Cinebench 10 đạt 4.871 điểm. Tecra M10-S3411 thực hiện tốt thử nghiệm đa tác vụ khi vừa nén video với WME vừa quét kiểm tra toàn hệ thống bằng Windows Defender thì thời gian nén video cũng chỉ mất 7 phút 11 giây (chậm hơn 44 giây so với khi chạy đơn tác nhiệm). Các kết quả trên cho thấy Tecra M10-S3411 mạnh ngang ngửa mẫu laptop Toshiba Satellite E105-S1402 thiên về giải trí.

Nhưng cũng khá khạc nhiên với kết quả Benchmark, đánh giá tổng thể khả năng vận hành hệ thống, với 2.660 điểm, thấp hơn mức trung bình 290 điểm. Khá hơn với kết quả đánh giá khả năng đồ họa với 3DMark06 đạt điểm 822 ở độ phân giải 1.024 x 768 pixel, còn ở độ phân giải gốc 1.440 x 900 pixel là 714 điểm, kém xa mức trung bình 1.700 điểm. Nhưng cũng cần xác định rõ Tecra M10-S3411 là mẫu laptop doanh nhân không yêu cầu quá cao về mặt đồ họa.

Không chỉ từ kết cấu bên ngoài chắc chắn Tecra M10 còn được củng cố thêm độ an toàn các phần mềm chuyên dụng như EasyGuard và PC Health Monitor của Toshiba. Phần mềm này phân tích trạng thái hoạt động của từng thiết bị phần cứng chủ chốt nhằm tránh những lỗi như nhiệt độ máy quá cao hay sự cố nghiêm trọng như hỏng ổ đĩa cứng. Đi kèm với EasyGuard là thiết kế chống sốc cho ổ cứng, bàn phím chịu nước, mã hóa dữ liệu và tiện ích mật khẩu đa tầng trên nền mạch Trusted Platform Module (TPM). Ngoài ra, còn có phần mềm phòng và diệt nổi tiếng Norton Internet Security 2008 (bản dùng thử).

Toshiba Tecra M10-S3411 có giá bán dao động từ 1.077 đến 1.207 USD tại châu Á. Ở Việt Nam, phiên bản phổ biến có cấu hình thấp hơn, Toshiba Tecra M10-A461, giá tham khảo khoảng 16 triệu đồng (899 USD), vi xử lý Intel Core 2 Duo T5870 2 GHz, bộ nhớ RAM 1 GB, và ổ cứng HDD 250 GB.

Ưu điểm

- Các tính năng bảo mật tốt

- Kết nối ngoại vi đa dạng

- Giá bán hợp lý

Nhược điểm

- Thiết kế đơn điệu

- Máy dày và nặng

- Touchpad nhỏ

- Chưa có cổng HDMI.