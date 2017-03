1. Tắt màn hình LCD

Nếu đang dùng máy ảnh SLR, bạn có thể tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng bằng cách sử dụng ống ngắm quang học (lens) để chọn góc chụp thay vì xem trực tiếp trên màn hình LCD. Còn trên máy ảnh Compact, điều này có thể không thực hiện được trừ khi máy có sẵn ống ngắm quang học. Khi dùng ống ngắm quang học trên máy ảnh compact, bạn cần chú ý đến nguy cơ xảy ra lỗi sai (parallax error) – đó là sự khác biệt chi tiết giữa những gì kính ngắm thấy và hình ảnh thực tế thu được. Nguyên nhân do kính ngắm quang học không trực tiếp nhìn thấy những gì cảm biến hình ảnh và ống kính thấy. Lỗi này hầu như không xuất hiện trên các máy ảnh SLR.

Bạn nên đọc các tài liệu hướng dẫn đi kèm khi mua máy ảnh để tìm ra vùng phủ sóng của kính ngắm. Nó sẽ xác định chính xác phạm vi kính ngắm có thể nhìn thấy chính xác tương tự như khi dùng màn hình LCD.

2. Bảo quản pin thật tốt

Khi du lịch đến một vùng có khí hậu lạnh, hãy giúp pin kéo dài thời gian sử dụng bằng cách giữ ấm trong túi xách. Một số nhiếp ảnh gia thậm chí còn mang theo gói giữ nhiệt để bọc xung quanh máy ảnh, mặc dù điều này giúp ích nhiều đến hoạt động chung của máy ảnh hơn việc kéo dài tuổi thọ pin. Ngoài ra, khi cất máy ảnh trong thời gian dài không sử dụng, bạn nên lấy pin ra vì pin sẽ tiêu hao từ từ khi nằm bên trong body máy.

3. Kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng

Khi bạn không thể tắt màn hình LCD hoàn toàn hoặc không muốn tắt vì lý do nào đó thì tùy chọn tiết kiệm năng lượng sẽ là giải pháp hiệu quả. Nằm sâu bên trong trình đơn Settings của máy ảnh sẽ có tùy chọn này và phụ thuộc vào từng mẫu máy. Những tùy chọn này rất đa dạng, có thể là chế độ ngủ giúp tắt máy ảnh sau một thời gian không hoạt động, hoặc có thể là chế độ lựa chọn độ sáng màn hình LCD.

Chế độ điều chỉnh độ sáng tự động cho màn hình LCD sẽ tiêu hao pin nhanh hơn so với một thiết lập cố định về độ sáng bởi vì màn hình sẽ không ngừng cố gắng thích nghi với điều kiện ánh sáng của môi trường xung quanh. Ngoài ra, tắt chế độ xem ảnh ngay sau khi chụp cũng là một cách để tiết kiệm pin.

4. Tắt bớt các tính năng không sử dụng

Các tính năng ưa thích của người sử dụng như ổn định hình ảnh (IS) sử dụng khá nhiều pin. Do đó trong các điều kiện ngoài trời nhiều ánh sáng hay khi sử dụng tripod, hãy tắt IS để có thể chụp thêm được nhiều hình ảnh hơn.

Ngoài ra, cũng nên cân nhắc chuyển chế độ tự động lấy nét (AF) sang chế độ lấy nét bằng tay (MF). Chế độ AF tiêu hao nguồn năng lượng lớn, đặc biệt trong các điều kiện thiếu sáng khi thân máy và lens kết hợp với nhau để có thể lấy nét được chi tiết của hình ảnh. Nếu không dứt được chế độ AF, hãy cố gắng thiết lập chế độ lấy nét một điểm thay vì lấy nét đa điểm. Ngoài ra, cũng nên tránh nhấn nửa nút chụp để lấy nét khi không cần thiết, chỉ nhấn khi đã sẵn sàng chụp.

Nếu máy ảnh SLR có GPS hay kết nối Wi-Fi, bạn cũng nên tắt các tính năng này bởi vì một vài máy ảnh cũng có thể tìm kiếm các tín hiệu GPS ngay cả khi máy đã được tắt nguồn. Do đó, bạn nên xem hướng dẫn sử dụng để biết cách tắt hoàn toàn GPS.

5. Đầu tư thêm pin rời

Mua thêm pin dự phòng là cách tốt nhất để đảm bảo nguồn năng lượng được liên tục khi đi xa hay những lúc hết pin đột ngột. Tuy nhiên, bạn cần kiểm tra kỹ tính tương thích của pin ngoài đối với thiết bị. Bạn có thể mua pin rời của chính nhà sản xuất máy ảnh hay sử dụng pin từ các hãng thứ ba. Tuy nhiên, một số hãng như Panasonic lại không cho phép máy ảnh sử dụng pin của các hãng thứ ba này. Các máy ảnh SLR và máy ảnh không gương lật (ILC) hầu như tương thích tốt với các loại pin này.

6. Chụp không cần sử dụng đèn flash

Sử dụng đèn flash tích hợp trên máy ảnh đồng nghĩa tiêu tốn rất nhiều năng lượng, do đó bạn nên tắt đi khi không thật sự cần thiết. Nếu đang chụp với máy ảnh SLR hoặc ILC, hãy suy nghĩ về việc sử dụng một đèn flash gắn ngoài bởi vì chúng sử dụng nguồn năng lượng độc lập với máy ảnh.

7. Tránh các chế độ phơi sáng dài, quay video và chế độ chụp liên tiếp nhiều tấm

Chụp ảnh phơi sáng là một chế độ ngốn pin, do thao tác mở màn trập trong thời gian dài và cần thêm thời gian xử lý hình ảnh sau khi chụp. Độ nhạy sáng (ISO) cao và chế độ chụp liên tiếp cũng đòi hỏi thời gian xử lý nhiều hơn, dẫn đến pin thất thoát nhanh chóng. Tương tự với video, đặc biệt khi quay video full HD hay ở các khung hình cao vì bên cạnh việc thao tác sâu, chế độ này còn sử dụng thêm màn hình LCD.

Và nếu máy ảnh thực sự hết pin và bạn chỉ cần chụp thêm một vài tấm, hãy tắt nguồn vài phút và bật lại. Thông thường thủ thuật này sẽ cung cấp cho bạn đủ năng lượng cho vài tấm cuối cùng.

LINH NHI