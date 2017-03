(PLO) -Dòng sản phẩm New Macbook của Apple sẽ được mở rộng kết nối nhiều hơn nhờ ý tưởng mở rộng cổng USB type C hub, một sáng kiến từ Brance USB.

Theo đó, đơn vị sản xuất phụ kiện cho biết sẽ lên kế hoạch ra mắt cổng chuyển đổi USB-C Hub dành riêng cho New Macbook, trong việc tăng thêm kết nối cho các thiết bị ngoại vị trên sản phẩm này.

Ý tưởng của thiết bị trên hoàn toàn đơn giản, bởi New Macbook hiện chỉ có duy nhất một cổng USB type C, trong khi nhu cầu của người dùng luôn đa dạng và cần thiết.

Với dự án "Branch – Form Fitted USB-C Hub for new Macbook" do Branch USB phát động trên Kickstarter, kế hoạch thu về số tiền ủng hộ hiện lên đến 60.000 USD, vượt xa với những gì mong đợi so với con số đề xuất.

Nguồn tin từ dự án cho biết, thiết bị sẽ có 3 phiên bản bao gồm bạc, xám và vàng. Branch USB phiên bản tiêu chuẩn sẽ có 4 cổng kết nối, bao gồm: 1 USB Type-C, 2 USB 3.0 và 1 HDMI (hỗ trợ độ phân giải 4K) với giá đề xuất 69 USD. Với phiên bản cao hơn có 11 cổng kết nối sẽ được niêm yết với giá 599 USD, rẻ hơn gần 200 USD cho sản phẩm tương tự trên thị trường.

PHẠM THÀNH PHƯỚC