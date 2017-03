Tấm nền màn hình của iPad thế hệ 5.

Đây lần đầu tiên tấm nền màn hình của iPad thế hệ 5 (tạm gọi là iPad 5) xuất hiện nhưng khá trùng khớp với các tin đồn trước đó. Hình ảnh do Apple.pro đăng tải cho thấy lớp viền hai bên mỏng chỉ hơn một phần ba so với thế hệ cũ. Ngoài ra, lớp viền trên và dưới của máy cũng mỏng hơn một chút so với thế hệ trước. Một khoảng trống cho nút Home ở giữa cũng như dây cáp xuất hiện kèm tầm nền.

Lớp viền mới chắc chắn sẽ giúp iPad 5 mỏng nhẹ hơn đáng kể. Digitmes cho biết từ các thành phẩm linh kiện, máy có thể có cân nặng nhẹ hơn từ 25 đến 33% so với thế hệ cũ. Mẫu iPad thế hệ 4 hiện có cân nặng 652 gram nên sản phẩm mới sẽ nằm trong khoảng từ 401 đến 489 gram. Con số này còn nhẹ hơn cả iPad 2 là 602 gram, model được đánh giá có cân nặng và dễ cầm nhất trong dòng iPad của Apple.

Để phù hợp với thay đổi phần cứng, Apple cũng sẽ có tinh chỉnh phần mềm phù hợp. Giống như iPad Mini, phiên bản mới cũng sẽ từ chối nhận cảm ứng ở viền để tránh trường hợp khi cầm ngón tay cái chạm phải.

iPad thế hệ tiếp theo vẫn sử dụng màn hình độ nét cao Retina như thế hệ 3 và 4.

Apple dự kiến sẽ tổ chức hội nghị WWDC 2013 vào tháng tới nhưng nhiều khả năng sẽ chỉ xuất hiện iOS 7 và MacBook mới.

Theo Hoài Anh (VNE)