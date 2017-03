(Nguồn: AFP)

Nếu so sánh thì có thể thấy chi phí nói trên quả là “cắt cổ,” bởi người dùng chỉ phải bỏ ra có 199 USD để mua iPhone 5 đi kèm hợp đồng dùng dịch vụ mạng.



Thực tế trên càng trở nên đáng lo ngại, khi hãng bảo hiểm thiết bị bên thứ 3 là SquareTrade đã thống kê rằng trong năm ngoái, cứ 3 người dùng iPhone thì có 1 người làm hỏng điện thoại của họ.



Trước tình hình đó, giới truyền thông đã bắt tay vào đi tìm lời giải cho câu hỏi tại sao chi phí sửa iPhone lại đắt đỏ đến vậy.



Và lý do là thành phần linh kiện dành cho iPhone 5 đắt hơn nhiều so với những chiếc điện thoại thông minh phổ biến khác.



Chính vì giá thành phần linh kiện đắt đỏ như vậy nên một số công ty sửa chữa thiết bị có tiếng đã từ chối cung cấp dịch vụ cho iPhone 5, khiến người dùng buộc phải chấp nhận mức phí “chính hãng” đắt đỏ./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)