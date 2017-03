iFixit “khám máy” Kindle Fire HD 7-inch. (Nguồn: iFixit)

Và “đối tượng” gần đây nhất được iFixit “khám máy” là mẫu máy tính bảng Kindle Fire HD 7-inch của hãng Amazon.



Sau khi tháo máy, hãng chuyên sửa chữa thiết bị điện tử tiêu dùng kể trên đã dành cho mẫu tablet mới từ Amazon số điểm dễ sửa chữa là 7/10, cao hơn hẳn so với số điểm 2/10 của new iPad.



Được biết, iFixit đã đánh giá rất cao độ dễ sửa của Kindle Fire HD 7-inch, do phần vỏ phía sau của chiếc tablet có thể dễ dàng gỡ ra, và bên trong cũng không có chất kết dính chuyên dụng để gắn pin vào máy.



Ngoài ra, Amazon cũng sử dụng hầu hết là loại đinh vít Phillips tiêu chuẩn, nên mẫu tablet của họ được đánh giá mức dễ tháo lắp cao hơn bình thường.



Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng ngược lại với sự dễ dàng của phần cứng, thì nhà sản xuất đã áp dụng những phương pháp bảo mật chặt chẽ hơn trong vi xử lý Texus Instrument OMAP để khóa phần bootloader, khiến các tay “thạo máy” khó khăn hơn trong việc bẻ khóa thiết bị./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)