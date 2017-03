Thông tin trên được Microsoft đăng tải trên trang blog chính thức của hãng. Tuy nhiên, trước mắt Surface Pro sẽ chỉ được bán tại Mỹ và Canada thông qua các hệ thống bán lẻ của Microsoft cũng như hệ thống bán lẻ BestBuy.

Surface Pro sẽ chính thức lên kệ vào 9/2 tới đây



Phiên bản khởi điểm của Surface Pro với ổ cứng 64GB sẽ có mức giá 899 USD và mức giá 999 USD cho phiên bản ổ cứng 128 GB. Người dùng cũng có thể đặt mua thêm thêm bàn phím rời Touch Cover với mức giá 120 USD. Cả 2 phiên bản đều được kèm thêm một cây viết stylus để cho phép viết trực tiếp lên màn hình.



Đáng chú ý, máy tính bảng Surface Pro chủ yếu nhắm đến người dùng chuyên nghiệp với các nhu cầu cao hơn trong quá trình sử dụng máy, do vậy Microsoft cũng giới thiệu thêm những phụ kiện đặc biệt dành riêng cho chiếc máy tính bảng này.



Đáng kể trong đó là bộ phụ kiện chuột và bàn phím rời, có tên gọi Wedge Touch Mousse, được thiết kế dành riêng cho Surface Pro, với mức giá 69,95 USD. Bộ phụ kiện này sẽ biến Surface Pro trở thành một chiếc máy tính để bàn đúng nghĩa, thay vì một chiếc laptop như bàn phím gắn ngoài Touch Cover.



Mặt khác, kể từ ngày 9/2, Microsoft cũng sẽ ngừng bán kèm bàn phím rời Touch Cover cho người mua phiên bản Surface RT. Sau ngày 9/2, phiên bản 64GB của Surface RT sẽ được bán với giá 599USD, không kèm theo bàn phím rời. Trước đó, Surface RT phiên bản 64GB được bán với giá 699USD, kèm theo cả bàn phím rời.



Bên cạnh đó, Microsoft cũng cho biết sẽ mở rộng số lượng thị trường của Surface RT lên gấp đôi. Hiện tại, Surface RT chỉ mới được phân phối chính thức tại Mỹ, Canada, Anh, Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức và Hồng Kông.

Bộ phụ kiện đặc biệt của Surface Pro



Sở dĩ, Surface Pro được người dùng trông đợi hơn so với phiên bản Surface RT vì chiếc máy tính bảng này hoạt động trên nền tảng Windows 8 Pro đầy đủ, thay vì phiên bản Windows RT thu gọn, điều này cho phép người dùng có thể cài đặt và sử dụng phần mềm của các phiên bản Windows cũ trên chiếc máy tính bảng này.



Bên cạnh đó, Surface Pro cũng được trang bị một cấu hình mạnh mẽ hơn. Trong khi Surface RT chỉ sử dụng vi xử lý Nvidia Tegra 3 và 2GB bộ nhớ RAM thì Surface Pro sử dụng vi xử lý Core i5 của Intel cùng với 4GB RAM. Surface RT chỉ có màn hình với độ phân giải 1366x768 thì Surface Pro có độ phân giải lên đến 1920x1080. Ngoài ra, Surface RT chỉ được trang bị cổng USB 2.0, trong khi Surface Pro được trang bị cổng USB 3.0.



Điểm hạn chế của Surface Pro so với Surface RT đó là máy có khối lượng nặng hơn (khoảng 1kg so với 0,68kg) và phiên bản Surface Pro có thời lượng pin ngắn hơn so với phiên bản RT. Tuy nhiên giới công nghệ vẫn đánh giá Surface Pro là phiên bản hoàn hảo và đáng để trông đợi hơn so với Surface RT.

Theo T.Thủy (Dân trí)