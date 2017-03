Brock Davis đã làm công việc quảng cáo trong suốt 17 năm qua và hiện đang giữ chức giám đốc sáng tạo cho một công ty quảng cáo ở Mineapolis (Mỹ). Các tác phẩm của Brock gây tiếng vang không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới và đoạt nhiều giải thưởng khác nhau, trong đó có Cannes Lion, giải thưởng nằm trong khuôn khổ liên hoan quảng cáo lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm tại thành phố Cannes thuộc miền nam nước Pháp để tôn vinh các tác phẩm sáng tạo hay nhất trong lĩnh vực quảng cáo & truyền thông tiếp thị.





Từ năm 2009, Davis đã quyết định mỗi ngày sẽ tìm cảm hứng từ những gì giản dị nhất để tạo ra tác phẩm ý nghĩa và các tác phẩm này đều nằm trong dự án mang tên "Make Something Cool Every Day" của riêng Davis. Hiện, Davis là một nghệ sĩ cộng tác thường xuyên với New York Times, Wired, Esquire, Fast Company, O Magazine, tạp chí Time. Các tác phẩm của Davis đã được xem và chia sẻ hàng triệu lần trên mạng Internet.





Các bức ảnh chụp bằng iPhone dưới đây đã được Davis chỉnh sửa màu sắc thông qua ứng dụng ảnh Instagram. Ngay từ ban đầu, bộ ảnh đã gây ấn tượng với người xem bởi sự dàn dựng công phu, tinh tế và càng xem, chúng ta sẽ càng khâm phục trí tưởng tượng tuyệt vời của người nghệ sĩ tài ba này.

Theo Võ Hiền (Dân trí)