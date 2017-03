Lượng khách tới siêu thị thời gian này chỉ bằng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Hải Mỹ.

Đợt này, các hãng đều giảm giá nhiều model từ 10 đến 15%. Cụ thể, điện thoại giá rẻ và tầm trung giảm vài trăm nghìn đồng cho mỗi mẫu. Riêng một số loại smartphone cao cấp giảm khoảng một triệu đồng, như Sony Xperia TX, Xperia V; Samsung Galaxy SIII, Galaxy Note 2... Đặc biệt HTC 8X giảm mạnh nhất từ 12,99 còn 9,99 triệu đồng (giảm 25%). Ngoài giảm giá của hãng, nhiều siêu thị cũng tích cực áp dụng thêm khuyến mại của mình, giảm giá trực tiếp trên sản phẩm. Số khác lại đẩy mạnh kênh bán hàng trực tuyến (giảm 2 đến 3% cho khách mua hàng online, giảm 5% khi khách hàng thanh toán qua thẻ) hay kết hợp cùng ngân hàng triển khai chương trình mua hàng trả góp không lãi xuất... Thậm chí, một vài nơi còn bán phá giá một số model để giải phóng kho. Đơn cử Samsung Galaxy Y S5360 nhiều nơi bán gần 2,2 triệu đồng nhưng có cửa hàng bán chỉ còn 1,95 triệu đồng. Dù giảm giá, khuyến mại, sức mua nhìn chung vẫn rất yếu. Đại diện ngành hàng viễn thông, siêu thị Pico cho biết với tình hình này, một số hãng đang lên kế hoạch cho đợt giảm giá tiếp theo.

Đợt này, một số smartphone mới cũng bắt đầu được bán ra thị trường như Nokia Lumia 520, LG Optimus G, Sony Xperia Z, trong đó Lumia 520 và Optimus G được cho là có giá tốt. Dù vậy, tâm lý chung của thị trường vẫn là chờ điều chỉnh giá khi sản phẩm mới bớt “hot”. Vì vậy, loạt model mới vẫn chưa đủ sức làm ấm thị trường.

Theo quy luật chung, tháng 3, 4 là thời điểm thị trường điện thoại trầm lắng hơn các tháng trước và sau Tết do nhu cầu mua sắm đã dồn vào thời điểm trên nhưng năm nay lượng khách hàng đến mua sắm ít hơn hẳn, so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ bằng 70 đến 80%.

Lý giải về sự sụt giảm mạnh của thị trường, ông Lê Quang Vũ, Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Media Mart cho rằng một phần do năm nay giá cả thị trường “leo thang”, người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu hơn nữa. Mặt khác, trào lưu mua sắm smartphone thay thế điện thoại trong năm 2012 đã tạm lắng xuống.

Nhìn chung, các sản phẩm bán được thời gian này chủ yếu là các dòng giá rẻ như Nokia 1280 và Nokia 100 (dưới 1 triệu đồng); Samsung Galaxy Y S5360 (2,2 triệu đồng). Đây là các model giá rẻ của các hãng có thương hiệu tốt nên đương nhiên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ở phân khúc trung và cao cấp, một số dòng Galaxy như Note II, S III, S III Mini của Samsung bán được nhờ có mức giá tốt. Đặc biệt là Lumia 520 (3,8 triệu đồng) dù mới ra nhưng có doanh số rất khả quan, theo phản ánh của nhiều siêu thị.

Thời gian tới, thị trường sẽ đón nhận thêm nhiều sản phẩm đình đám là Lumia 720, HTC One, Galaxy S4. Trong đó Nokia Lumia 720 giá dự kiến 7,2 triệu đồng; HTC One được mệnh danh là “siêu phẩm” có cấu hình tốt kèm thiết kế mang phong cách mới, giá dự kiến 15,9 triệu đồng, Samsung Galaxy S4 ngang bằng HTC One. Hầu hết các cửa hàng, siêu thị đều kỳ vọng các sản phẩm siêu cấp sắp về sẽ giúp thị trường "ấm" lên.

Theo Hải Mỹ (VNE)