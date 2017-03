Có khá nhiều nguyên nhân gây ra các vấn đề liên quan đến Wi-Fi, chẳng hạn như smartphone hay router bị lỗi, do tín hiệu từ phía nhà mạng gặp trục trặc hoặc đơn giản là do có ai đó đã đổi mật khẩu Wi-Fi khiến cho quá trình xác thực gặp sự cố (Authentication problem).

Nếu đang gặp phải trường hợp trên, bạn chỉ cần nhập vào mật khẩu mới để kết nối lại. Tuy nhiên, làm thế nào để thiết bị có thể quên đi các thông tin về Wi-Fi cũ?



1. Android

Đối với các thiết bị Android, bạn hãy vào mục Settings > Wi-Fi (hoặc WLAN), chạm vào biểu tượng mũi tên ở ngay cuối tên Wi-Fi đang gặp sự cố. Trong cửa sổ Network details, bạn hãy trượt xuống dưới cùng rồi nhấn Forget network để quên toàn bộ các thông tin về Wi-Fi cũ (bao gồm tên mạng và các thông số đã thiết lập trước đó).



Sửa lỗi không thể kết nối Wi-Fi trên Android. Ảnh: MH

Lưu ý, việc không truy cập được Internet đôi khi cũng có thể là do bạn đang cấu hình Proxy hoặc sử dụng IP tĩnh. Do đó, hãy chắc chắn rằng mục Proxy và IP Settings đang được thiết lập là None và DHCP (tự động cấp phát địa chỉ IP).

2. iOS

Nếu đang sử dụng các thiết bị iOS (iPhone, iPad hoặc iPod), bạn hãy vào phần Settings > Wi-Fi. Sau đó, chạm vào biểu tượng chữ “i” ở cuối tên Wi-Fi rồi nhấn Forger This Network. Khi đã hoàn tất, bạn hãy sử dụng mật khẩu mới để kết nối lại vào mạng Wi-Fi ban đầu.



Cách quên mạng (forget this network) trên các thiết bị iOS. Ảnh: MH





MINH HOÀNG