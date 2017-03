Giải pháp 1: Khởi động lại ứng dụng camera

Giải pháp đơn giản nhất để sửa chữa sự cố camera trên iPhone bị dừng lại sau vài giây là bạn hãy khởi động lại ứng dụng. Chạm vào nút Home hai lần để hiển thị các ứng dụng đang mở, sau đó tìm đến ứng dụng camera và kéo nó hướng lên trên để đóng.

Giải pháp 2: Tắt bớt các ứng dụng khác

Nếu bạn đang mở quá nhiều ứng dụng thì hãy thử xóa bớt đi để khắc phục vấn đề này. Để tắt, người dùng chỉ cần lặp lại các bước tương tự như trên, thì thay vì chỉ đúng ứng dụng camera, bạn hãy tắt hết các ứng dụng không xài đến.

Giải pháp 3: Khởi động lại iPhone

Bấm và giữ nút Sleep/Wake cho đến khi xuất hiện thanh trượt, kéo nó và tắt điện thoại, sau đó lặp lại tương tự để khởi động lại iPhone.

Giải pháp 4: Cập nhật iOS

Một số người dùng cho biết họ đã khắc phục được lỗi này bằng cách nâng cấp lên phiên bản iOS mới hơn. Ngoài ra, nó còn giúp tăng tốc thiết bị cũng như sửa hết các lỗi còn tồn đọng trước đó. Bạn chỉ cần vào Settings > General > Software Update.

Giải pháp 5: Thiết lập lại toàn bộ nội dung và cài đặt

Trước khi thực hiện việc này, người dùng hãy nhớ sao lưu lại toàn bộ mọi thứ thông qua iTunes hoặc iCloud. Sau đó vào Settings > General > Reset > Erase all Content and Settings, nhấn OK vài lần để xác nhận. Chờ một lát để quá trình này được hoàn tất, khi đó bạn cần phải cấu hình lại mọi thứ vì iPhone sẽ trở về trạng thái như ban đầu.

MINH HOÀNG