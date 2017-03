1) Khởi động lại thiết bị

Cách đơn giản nhất để khắc phục sự cố là khởi động lại thiết bị, người dùng chỉ cần giữ im nút Home và nút nguồn cùng một lúc cho đến khi thấy xuất hiện logo của Apple. Sau khi iPhone đang khởi động lại, bạn hãy quan sát xem vấn đề đó đã được giải quyết hay chưa? Nếu chưa thì hãy tiếp tục chuyển sang các bước tiếp theo.

2) Kiểm tra các ứng dụng

Đôi khi iPhone bị treo có thể là do các ứng dụng trên máy chưa tương thích với iOS 8.4, do đó người dùng hãy thử truy cập vào App Store và việc kiểm tra các bản cập nhật mới. Đồng thời vào phần Settings > Privacy, chạm vào mục Diagnostic & Usage > Diagnostic & Usage Data để kiểm tra các báo cáo liên quan đến bộ nhớ. Việc này sẽ giúp bạn có thể loại bỏ được các ứng dụng gây ra vấn đề.

3) Xóa các tập tin tạm trên ứng dụng

Trong quá trình sử dụng, các phần mềm sẽ tự động tạo ra cookies, cache để mọi thao tác của người dùng trở nên mượt mà và nhanh hơn. Tuy nhiên, đôi khi chính những tập tin tạm này lại là nguyên nhân khiến iPhone bị treo. Do đó, bạn hãy thử xóa sạch lịch sử lướt web trên Safari bằng cách vào Settings > Safari > Clear History and Website data, đồng thời xóa luôn cả các tin nhắn không cần thiết.

4) Khôi phục cài đặt gốc trên thiết bị

Phương pháp này sẽ xóa sạch toàn bộ dữ liệu, do đó người dùng nên tiến hành sao lưu lại mọi thứ trên iPhone với PC/Mac hoặc iCloud trước khi thực hiện. Để khôi phục cài đặt gốc trên thiết bị, đầu tiên bạn hãy chạm vào phần Settings > General > Reset > Reset all contents and settings.

Khi vấn đề đã được giải quyết, bạn hãy kết nối iPhone với máy tính, sau đó khởi chạy ứng dụng iTunes, chuyển sang thẻ Summary rồi nhấp vào nút Restore, chờ một lát để quá trình tải firmware được hoàn tất.

5) Xử lý các sự cố phần cứng

Nếu đã thực hiện tất cả các phương pháp trên nhưng vấn đề chưa được khắc phục, bạn hãy mang nó đến các trung tâm ủy quyền của Apple để nhờ họ giúp đỡ nếu còn bảo hành.

MINH HOÀNG - Theo Techno