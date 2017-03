Netbook không còn "hot" như một năm trước đây.

Sau một năm phát triển rầm rộ, năm 2010 bắt đầu chứng kiến sự thoái trào của netbook. Một số mẫu máy mới được các hãng lớn như HP với Mini 210, 5102, Acer với Aspire One D255 hay Asus với Eee PC 1215N ra mắt hồi đầu năm tại CES 2010 nhưng không gây được nhiều sự chú ý như trước đây. Cũng sau thời điểm này, netbook cũng gần như mất hút trên các trang báo, tạp chí công nghệ.

Việc netbook không còn "hot" như trước cũng là điều dễ hiểu, do các mẫu máy này thường có khả năng xử lý khá yếu, tính năng giải trí được đơn giản quá mức cần thiết như không thể xem video độ nét cao, không thể lướt nhiều trang web nặng cùng lúc dù có ưu điểm như nhỏ gọn và giá rẻ. Sự xuất hiện của vi xử lý Atom lõi kép thế hệ mới nhằm gia tăng khả năng xử lý nhưng vẫn chưa đủ để "kích" lại hiện tượng của năm 2009 này.

Những laptop mỏng nhẹ, kích thước nhỏ giá hấp dẫn như Edge 11 là một sự lựa chọn hợp lý hơn netbook cho nhiều người dùng. Ảnh: Quốc Huy.

Phong trào netbook đi xuống tạo điều kiện phát triển các loại laptop thiết kế mỏng nhẹ và kích thước nhỏ. Phần lớn sử dụng vi xử lý Core i hoặc thấp hơn là Core i ULV, nhưng vẫn đủ mạnh để thực hiện nhiều tác vụ như xem video độ nét cao, lướt web với flash mượt mà và chơi một số game trung bình trong khi giá lại rất hấp dẫn, chỉ khoảng 12 đến 15 triệu đồng. Màn hình phổ biến của dòng máy này là khoảng từ 11 đến 13 inch và cân nặng khoảng dưới 1,5 kg.

Một số đại diện tiêu biểu của dòng là Lenovo U260, Toshiba T230, ThinkPad Edge 11 hay đắt hơn một chút là Sony Vaio Y giá khoảng 16 triệu đồng.

Ngay cả một dòng máy chơi game như Alienware cũng được hãng này mở rộng phiên bản M11x với kích thước màn hình chỉ 11,6 inch. Các hãng lớn như Sony, Toshiba cũng ra các mẫu máy chủ đạo của mình trong năm với "hàng khủng" Vaio Z và laptop 13 inch nhẹ nhất thế giới R700 đều có cân nặng khoảng 1,3 kg và kích thước màn hình 13 inch.

Laptop Core i chiếm lĩnh gần như hoàn toàn thị trường vi xử lý laptop trong năm 2010.

Năm 2010 chứng kiến sự phát triển rầm rộ của máy tính sử dụng vi xử lý Intel Core i series. Được ra mắt cuối năm ngoái, dòng vi xử lý này đã gần như chiếm lĩnh thị trường laptop ở thời điểm hiện tại. Các mẫu máy sử dụng chip Core i cũng đã có giá dễ chịu hơn rất nhiều so với hồi đầu năm.

Laptop dùng Core i3 được dùng phổ biến cho các model giá rẻ như Acer Aspire 4745G, Toshiba Satellite L640 hiện chỉ còn khoảng từ 11 đến 12 triệu đồng trong khi Core i5 cũng đã giảm mạnh xuống còn từ 13 đến 14 triệu đồng. Chip Core i7 thường được dùng cho dòng laptop cao cấp như ThinkPad X201s hay Sony Vaio Z.

Hầu hết các hãng đều nâng cấp dòng máy của mình với vi xử lý Intel Core i. Trong khi đó các mẫu sử dụng chip Core 2 Duo còn rất ít và chỉ còn xuất hiện ở các mẫu máy giá rẻ dưới 10 triệu đồng. Nửa cuối năm nay, sự xuất hiện của chip Pentium Dual Core P6000 (phiên bản giá rẻ của chip Core i3) càng khiến Core 2 Duo mất chỗ đứng trong thị phần laptop giá rẻ.

Dòng chip Core i khoảng nửa cuối năm nay cũng đón chào sự xuất hiện của chip Core i điện áp thấp. Có công năng mạnh không kém nhiều so với những người anh em của mình nhưng lại giúp laptop sử dụng nó tiết kiệm năng lượng hơn. Điển hình trong số này có thể kể đến như Sony Vaio Y dùng Core i3 ULV giá khoảng 16 triệu đồng.

Máy để bàn All in one đang trở thành xu hướng mới.

Dù chưa thực sự thành xu hướng rõ ràng nhưng thị trường máy tính để bàn đang bắt đầu chuyển sang máy tính "tất cả trong một" (All in one). Dòng máy này thường có ưu điểm là kiểu dáng rất hấp dẫn, tiết kiệm diện tích và có thể trở thành một món đồ trang trí cho không gian trong nhà lẫn công sở. Tuy nhiên, nhược điểm khiến máy tính "tất cả trong một" chưa phổ biến là ít có model sở hữu cấu hình vượt trội và rất hạn chế về khả năng nâng cấp và tùy biến phần cứng.

Một số sản phẩm nổi bật cho xu hướng này như dòng ThinkCentre, IdeaCentre của Lenovo, PC200 của HP, AZ3750-A34D của Acer và cũng không thể không kể đến iMac của Apple.

Theo Tuấn Lê (Sohoa)