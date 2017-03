Qua 5 năm với nhiều phiên bản khác nhau, nhưng dòng máy chơi game PlayStation cầm tay của Sony vẫn không có nhiều thay đổi hấp dẫn về cả phần cứng lẫn phần mềm. Ảnh: Gamemanx.

Dù cho doanh số vẫn tiếp tục giảm sút mỗi năm thì Sony tin tưởng, máy chơi game cầm tay PlayStation Portable của họ vẫn còn nhiều giá trị đối với giới game thủ hiện nay.

"Cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn luôn tập trung vào PSP với ý nghĩa là một mảng kinh doanh đầy hấp dẫn ", Michael Denny, Phó chủ tịch của hãng Sony Worldwide Studios Europe, phát biểu với tạp chí GamesIndustry.

Denny cho rằng, việc các sản phẩm PSP hiện nay tỏ ra thân thiện với lớp khách hàng ít tuổi hay trẻ em chính là thứ khiến cho Sony vẫn có thể thu được lợi nhuận về. Không thống kê rõ ràng về những sản phẩm hướng tới lớp khách hàng đó, nhưng Denny cho biết, trong danh sách các tựa game chính thức có trên trang web Sony PSP, chỉ có 57 tựa game được dán mác Mature (sản phẩm dành cho người trưởng thành) trong tổng số 652 đầu game khác nhau.

Đó cũng là việc đã khiến cho hãng chọn cậu nhóc Marcus Rivers, làm đại diện chính cho chiến dịch quảng cáo "Step Your Game Up" dành cho dòng máy chơi game cầm tay PSP. Trong khi với PlayStation 3, vị khách lớn tuổi Kevin Blutler lại được chọn là ngôi sao chính của loạt quảng cáo "It Only Does Everthing".

Với sự ảnh hưởng của lớp khách hàng trẻ tuổi, Denny nói, "dòng sản phẩm PSP của Sony chưa thể đến hồi kết thúc." Trong khi đó, đã bắt đầu xuất hiện những tin đồn cho rẳng Sony chuẩn bị làm mới dòng máy chơi game cầm tay này của hãng với các cách tân về cả phần mềm lẫn phần cứng, như việc máy sẽ có thêm hệ thống điểm khiển dạng chạm nằm ở lưng máy.

Không đưa ra bất kỳ lời bình phẩm nào về những tin đồn trên nhưng Denny cho GamesIndustry biết, Sony sẽ tung ra sản phẩm mới nếu như khách hàng cần. Điều đó có nghĩa Sony sẽ cần một khoảng thời gian thích hợp để trình làng một mẫu PSP mới.

Theo thống kê của hãng nghiên cứu NPD mới đây, Sony chỉ còn bán được 84.000 máy PSP trong tháng 7 vừa qua, chưa bằng 70% con số 122.800 máy bán ra vào tháng 7 năm ngoái.

Theo Tuấn Anh (Sohoa)