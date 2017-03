Bộ sưu tập mới nhất của Sony có tên gọi "VAIO Holiday 2010 Signature Collection" bao gồm 10 mẫu laptop và một mẫu máy để bàn "All in one". Tất cả các mẫu máy này chỉ thay đổi về kiểu dáng bên ngoài trong khi tùy chọn cấu hình bên trong vẫn giữ nguyên như phiên bản thường.

Dưới đây là một số mẫu nổi bật nhất trong bộ sưu tập này:

Vaio EA series với hai lựa chọn màu vàng A-rập và đen có giá khởi điểm từ 969 USD.

Vaio P màn hình 8 inch vỏ giả da cá sấu với hai màu hồng và đen giá từ 999 USD.

Vaio X với hai phiên bản vàng và đen có giá từ 1.499 USD.

Vaio Y màn hình 13,3 inch với màu vang đỏ có giá từ 749 USD.

Vaio Z với màu đỏ Bordeax giá từ 1.899 USD trong khi phiên bản vỏ bằng sợi carbon tên gọi Glossy Premium Carbon có giá từ 4.699 USD.

Dòng máy tính tất cả trong một Vaio J màu vàng giá từ 1.549 USD.

Theo Vũ Trần - Ảnh: Sony Styles (Sohoa)