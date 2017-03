Trả lời phỏng vấn của tạp chí New York Times vào ngày hôm qua, giám đốc giải trí của Sony, Kaz Hirai cho biết thế hệ tiếp theo của máy chơi game cầm tay PSP sẽ tích hợp cả màn hình cảm ứng, bên cạnh bàn phím điều khiển cổ điển. Điều này giúp các game thủ có thể trải nghiệm cảm giác mới khi chơi game.



“Tùy thuộc vào loại game, người chơi có thể trải nghiệm cảm giác tốt hơn khi điều khiển trực tiếp trên màn hình cảm ứng” – Hirai cho hay – “Nhưng game thủ cũng có thể chơi game thuận tiện và dễ dàng hơn khi sử dụng các phím điều khiển quen thuộc. Đôi khi, một vài game có thể kết hợp cả 2 cách thức điều khiển”.

Phiên bản tiếp theo của PSP sẽ trông như thế nào?



Lý do chính cho sự cải tiến mới này của PSP, đó là sự cạnh tranh từ các game giải trí trên điện thoại di động, khiến cho thị trường máy chơi game cầm tay ngày càng giảm sút.



Vào đầu năm nay, theo thống kê, số lượng các game dành cho iPhone được phân phối qua các App Store của Apple chiếm 19% thị trường game cầm tay, tăng hơn 5% so với năm 2008. Trong khi đó, thị trường game cầm tay PSP của Sony đã giảm từ 20% xuống còn 11% so với năm trước.



Năm 2010, màn trình diễn của PSP vẫn tương đối ảm đạm. Tháng trước, hãng bán lẻ game GameStop gọi doanh thu của PSP là một sự thất vọng. Vào tháng 8, theo thống kê, Sony chỉ bán được 79.400 chiếc PSP, giảm hơn 43% so với cùng kỳ năm 2009.



Liệu màn hình cảm ứng có đủ sức giúp Sony vực dậy thị trường đang xuống dốc của PSP? Câu trả lời sẽ có trong tương lai. Dự kiến, phiên bản PSP mới này sẽ được ra mắt vào năm 2011.





Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí /Cnet)