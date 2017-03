Hai model mới WX1 và TX1 là những phiên bản máy compact đầu tiên sử dụng chíp cảm biến CMOS thế hệ mới Exmor R cho phép máy ảnh hoạt động tốt trong điều kiện thiếu sáng với độ nhạy sáng cao gần gấp đôi so với công nghệ CMOS truyền thống.

Các thông số cơ bản của WX1 gồm có zoom quang 5x, ống kính góc rộng 24mm (24-120mm) với độ mở tối đã tới f/2,4. Còn TX1 thuộc dòng sành điệu với màn hình cảm ứng 3 inch, zoom 4x (35-140mm) và độ mỏng chỉ khoảng 16 mm. Cả hai máy đều có độ phân giải 10 triệu điểm ảnh, tính năng chụp lia Panorama và cho phép quay video độ phân giải HD 720p.

Giã từ thiếu sáng với cảm biến mới

Cấu trúc cảm biến hình ảnh truyền thống đặt các mạch và dây dẫn nằm dưới lưới lọc màu nhưng lại ở phía trên bề mặt cảm biến ánh sáng. Kiến trúc này làm hạn chế lượng ánh sáng cảm biến có thể thu nhận được. Cảm biến thế hệ mới Exmor R có kiến trúc đảo ngược lại, các mạch và dây dẫn này được chuyển xuống phía dưới bề mặt cảm sáng. Do không còn phần cản sáng, cảm biến có thể thu được một lượng ánh sáng nhiều hơn, độ nhạy do đó cũng sẽ tốt hơn, theo tính toán của hãng, sẽ khoảng gấp đôi so với các kiến trúc cảm biến truyền thống.

Thêm vào với khả năng chụp thiếu sáng, hai model này cũng được tích hợp tính năng chụp tay trời tối và chụp liên tục chống nhòe. Tính năng chụp liên tục chống nhòe cho phép máy ảnh chụp 6 kiểu liên tục trong thời gian chưa tới 1 giây. Máy ảnh thông qua hệ xử lý hình ảnh BIONZ sẽ nhập 6 kiểu này thành một kiểu cuối nhằm kết hợp đầy đủ chi tiết cũng như loại bỏ hiện tượng rung nhòe từ 6 hình gốc. Những tính năng tiên tiến này trước đây chỉ xuất hiện trên phiên bản bán chuyên Cyber-shot DSC-HX1. Nhưng giờ đây tất cả những công nghệ mới nhất này cùng với thiết kế cảm biến đột phá Exmor R đã được "nhồi nhét" vào những bộ khung nhỏ gọn, cho phép các bức ảnh chụp trên hai model này dù điều kiện ánh sáng như thế nào cũng rất chi tiết và ít hạt.

Quá thừa tính năng cao cấp

Công nghệ chụp lia Panorama thú vị tưởng chừng chỉ có ở HX1 thì giờ đây cũng đã được tích hợp vào hai model nhỏ gọn này. Tính năng này cho phép người chụp giơ máy lên và lia máy theo chiều ngang. Máy ảnh sẽ chụp 10 ảnh liên tiếp nhau sau đó bộ xử lý hình ảnh sẽ ghép các hình lại để thành một bức ảnh Panorama đầy ấn tượng với kích cỡ lên tới 7152 x 1080 pixel và góc nhìn từ 185 – 256 độ, vượt qua cả giới hạn của những ống kính góc siêu rộng.

Bên cạnh các cải tiến công nghệ mới nhất, hai model này vẫn duy trì những tính năng vốn vẫn đang rất được ưa chuộng của Sony như chế độ tự động thông minh Intelligent Auto (iAuto) tự động nhận diện khung cảnh và khuôn mặt để điều chỉnh phơi sáng hợp lý nhất, chế độ Face Detection với khả năng nhận 8 khuôn mặt và chế độ intelligent Scene (iSCN) hỗ trợ 9 chế độ tùy chỉnh mặc định trong hầu hết mọi tình huống. Một tin mới cho những ai ưa thích vật nuôi là tính năng Pet Mode tối ưu hóa cho chụp thú cưng, giảm thiểu nhòe hình và tránh hiện tượng mắt đỏ.

Một số công nghệ truyền thống khác không thể không kể đến là công nghệ nhận dạng nụ cười Smile Shutter, tối ưu dải bắt sáng (DRO_ dynamic range optimization) và quay phim HD 720p. Hai model này cho phép quay HD với độ dài khoảng 29 phút hoặc đến khi đầy 2GB. Tiếc một điều là trong khi TX1 sành điệu được ưu ái trang bị ống Carl Zeiss Vario-Tessar thì WX1 phải sử dụng ống Sony G không được hoành tráng bằng.

Phiên bản TX1 khi ra mắt trong tháng 9 sẽ có các màu bạc, xám, hồng và xanh với mức giá khoảng 380 USD. Còn phiên bản WX1 sẽ ra sau khoảng 1 tháng với 1 màu đen và có mức giá khoảng 350 USD.