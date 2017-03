Sony Cybershot WX1 chắc chắn và đủ nhỏ để mang đi bất kỳ đâu. Ảnh: Macro-photography.

Được làm toàn thân bằng vỏ kim loại nhưng thiết kế khá gọn gàng, WX1 vừa chắc chắn, vừa đủ nhỏ để có thể mang đi bất cứ đâu. Bên trong thân máy mang đậm chất công nghệ này là cảm biến thế hệ mới Exmor R, chíp xử lý hình ảnh Bionz, hệ thống chống rung quang học… Như thường lệ, với các phiên bản của Sony, WX1 hỗ trợ thẻ nhớ Memory Stick Pro Duo với bộ nhớ trong tích hợp sẵn 11 MB.

Cấu trúc cảm biến hình ảnh truyền thống đặt các mạch và dây dẫn nằm dưới lưới lọc màu nhưng lại ở phía trên bề mặt cảm biến ánh sáng. Kiến trúc này làm hạn chế lượng ánh sáng cảm biến có thể thu nhận được. Cảm biến thế hệ mới Exmor R có kiến trúc đảo ngược lại, các mạch và dây dẫn này được chuyển xuống phía dưới bề mặt cảm sáng. Do không còn phần cản sáng, cảm biến có thể thu được một lượng ánh sáng nhiều hơn, độ nhạy do đó cũng sẽ tốt hơn, theo tính toán của hãng, sẽ khoảng gấp đôi so với các kiến trúc cảm biến truyền thống.

Tương tự như các dòng Cybershot khác, WX1 thiên về hướng tự động hoàn toàn, nhưng vẫn để lại một số chế độ cho phép người dùng chỉnh tay như ISO, cân bằng trắng và bù sáng.

Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng giao diện điều khiển của phiên bản này vẫn không bị rối. Các phím điều khiển được đặt khá gọn gàng trong hai vòng tròn điều chỉnh phía sau máy. Nhưng do diện tích hạn chế nên nút công tắc nguồn có hơi nhỏ và đôi lúc khó bấm, các vòng quay điều chỉnh cũng vậy, hơi sít sao và lại dễ quay nên rất có thể những người có bàn tay to khi chụp ảnh sẽ hay bị trượt sang các chế độ khác. Ngoài một số bất tiện này thì nói chung các phím bấm khác đều có thể truy cập khá dễ dàng và thuận tiện.

Hệ thống menu của WX1 được sắp xếp khá logic và thân thiện, dễ tìm dù không thật đơn giản như các phiên bản của các đối thủ khác. Màn hình 2,7 inch là một kích cỡ hợp lý, không to nhưng cũng không quá nhỏ, thừa đủ cho việc truy cập menu và xem ảnh.







Sony WX1 có nhiều chế độ mặc định. Ảnh: Digitalcamerareview.

WX1 đưa ra nhiều chế độ mặc định sẵn thuận tiện cho người dùng như chế độ Easy (tự động toàn bộ), Intelligent Auto (tự động phân tích cảnh và chế độ bù sáng), Program, Hand-held Twilight, Anti-motion blur, Sweep Panorama và Dynamic Range Optimizer (DRO). Đáng chú ý là các tính năng đặc biệt như chế độ chụp tay thiếu sáng Hand-held Twilight cho phép chụp 6 khuôn hình rồi kết hợp làm một để giảm nhiễu tối đa, chế độ chống rung Anti-motion blur cũng cho phép chụp 6 hình chọn 1 tương tự, và chế độ lia máy chụp panorama sành điệu Sweep Panorama.

WX1 có khả năng quay phim HD 720p và VGA với tốc độ 30 khung hình/giây (nhưng đường tiếng lại mono). Đáng chú ý là zoom quang 5x cùng hàng loạt các tính năng tiên tiến khác như chỉnh cân bằng trắng, ISO, DRO đều có thể sử dụng trong khi quay phim.

WX1 được trang bị hệ thống chống rung quang học SteadyShot IS cho ống kính và chống rung số (bằng cách đẩy ISO). Ảnh: Gawker.

Trong các điều kiện ánh sáng trong nhà hoặc bóng tối, chất lượng ảnh của WX1 thể hiện khá tốt. Tuy nhiên, chất lượng này lại không ổn định. Khi chụp ra ngoài trời với ánh sáng đầy đủ thì vùng sáng đôi lúc lại bị cháy, chế độ tự động cân bằng trắng chưa tốt nên vẫn còn hiện tượng hiển thị không chính xác màu.

WX1 có tốc độ hoạt động khá nhanh so với các đối thủ cùng cấp với thời gian trễ chỉ khoảng 0,01 giây. Tốc độ lấy nét đạt 0,26 giây, nhưng chế độ chụp liên tục lại khá ấn tượng, 11,4 fps.

Độ trễ cửa trập (lấy nét, bấm chụp)

Camera Điểm (Cnet) Fujifilm FinePix F70EXR 0,01 Sony Cyber-shot DSC-WX1 0,01 Canon PowerShot S90 0,02 Nikon Coolpix S640 0,04

Thời gian lấy nét (không lấy nét trước, chỉ bấm chụp)

Camera Điểm (Cnet) Sony Cyber-shot DSC-WX1 0,26 Nikon Coolpix S640 0,29 Fujifilm FinePix F70EXR 0,42 Canon PowerShot S90 0,53

Chụp liên tục

Camera Khung hình Tốc độ khung hình Sony Cyber-shot DSC-WX1 10 11,4 khung hình/giây Fujifilm FinePix F70EXR 3 2,6 khung hình/giây Nikon Coolpix S640 2 2,2 khung hình/giây Canon PowerShot S90 ∞ 1 khung hình/giây

WX1 được trang bị hệ thống chống rung quang học SteadyShot IS cho ống kính và chống rung số (bằng cách đẩy ISO). Tốc độ lấy nét khá chính xác, kể cả trong điều kiện thiếu sáng. Pin cho WX1 NP-FG1 3.6V cho phép chụp tới 350 kiểu mỗi lần xạc, đảm bảo dùng được cả tuần với những người dùng thông thường.

Thay vì con số 3x thông dụng trên các máy bỏ túi, WX1 được trang bị ống kính Sony G với zoom quang tới 5x và góc khá rộng, 4,25 - 21,25 mm f/2.4- f5.9 (tương đương 24-120 mm). Mặc dù zoom khá dài nhưng khi tắt nguồn, ống kính gần như thụt hoàn toàn vào trong thân máy, vì thế mà WX1 vẫn giữ được dáng vẻ gọn nhẹ. Hình ảnh chụp thử nghiệm cho thấy độ nét ở phần trung tâm tốt, nhưng ở góc rộng nhất các chi tiết vùng biên ảnh có xu hướng mờ hơn. Hiệu ứng viền tím, lóa, méo hình… đều được kiểm soát khá tốt và không có gì phải phàn nàn.

Độ tương phản ở góc rộng thể hiện xuất sắc, tuy nhiên ở dải tiêu cự tele lại bị giảm dần đi. Thêm vào đó, phiên bản này lại không hỗ trợ chụp macrro, khoảng cách chụp gần nhất vẫn là khoảng 5 cm.





Sony WX1 có thể quay phim HD độ phân giải 720p. Ảnh: Photoclubalpha.

WX1 quay video cả ở độ phân giải HD 720p lẫn VGA đều ở chế độ 30 khung hình/giây, tuy nhiên, âm thanh thu được chỉ mono thay vì stereo. Độ dài tối thiểu cho mỗi đoạn là khoảng 30 phút (2 GB). Lợi thế của WX1 ở chỗ các tính năng hỗ trợ chụp thiếu sáng cũng như zoom quang đều được hỗ trợ đầy đủ với video.

Cấu trúc máy ảnh Sony WX1. Ảnh: Digitalreview.

Theo trang Digital Camera Review, với rất nhiều tính năng mới, đặc biệt là các tính năng hỗ trợ chụp và quay phim trong điều kiện thiếu sáng nhờ cảm biến thiết kế mới, WX1 khá lý tưởng cho những người hay phải chụp lúc tối trời. Cùng với hàng loạt các tính năng tiên tiến khác như quay phim HD 720p, zoom quang 5x, ống kính góc rộng 24mm và kích cỡ nhỏ gọn, WX1 dù không sành điệu như dòng T của Sony nhưng cũng đủ gọn nhẹ và đa dụng để có thể mang đi bất cứ đâu.

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)