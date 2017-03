Sony Alpha A850. Ảnh: Popphoto.

So với phiên bản cao hơn A900 (có giá tham khảo khoảng 2.700 USD cho body), A850 thậm chí còn vượt trội ở một số tiêu chí liên quan đến chất lượng ảnh. Những tính năng nhằm giảm giá thành ở A850 chủ yếu do hạ bớt 3 trong số các tính năng tiên tiến, như tốc độ chụp liên tiếp (3 khung hình/giây so với 5 trên A900). Viewfinder giảm dù không đáng kể (từ 100% xuống còn 98%) và thiếu tính năng xem sống LiveView. Một điều nữa, A900 thì đi kèm với một điều khiển chụp ảnh từ xa, trong khi trên A850 thì không có. Mặc dù điều khiển từ xa đôi lúc cũng có lợi, nhất là trong trường hợp phải chụp với thời gian phơi sáng lâu hay chụp với Macro, nhưng thực tế việc có hay không có điều khiển cũng không làm ảnh hưởng nhiều lắm tới thói quen chụp ảnh của phần lớn số đông.

Alpha 850 vẫn sử dụng cảm biến CMOS Exmor 24,6 triệu điểm ảnh như trên A900, vốn được đánh giá khá cao bởi chất lượng ảnh và độ giảm nhiễu hiệu quả. Từ khoảng ISO 100 – 400 A850 khử nhiễu rất tốt, có thể nói ngay cả ở mức cao 400 nhiễu vẫn được kiểm soát hiệu quả như mức ISO 200 trên phiên bản cao hơn A900.

Về độ chính xác màu, A850 cũng lại thể hiện ưu điểm vượt trội với điểm số thử nghiệm Delta E đạt 9,0 so với 7,7.









Sony Alpha A850 kém một chút so với Nikon D700 hay Canon 5D Mark II. Ảnh: Geeky-gadgets.

So với các đối thủ đắt tiền hơn chút ít như Nikon D700 (12,1 triệu điểm) hay Canon EOS 5D Mark II (21 triệu điểm ảnh), A850 vẫn còn kém một chút. Chẳng hạn, ở tiêu chí ISO, cả hai phiên bản đối thủ kia đều hỗ trợ ISO lên đến 25.600 hơn hẳn A850, đồng thời, ở mức ISO 6400, hai phiên bản này có mức khử nhiễu hiệu quả hơn trên A850. Vì thế, với những cảnh phải chụp trong điều kiện thiếu sáng, Canon và Nikon vẫn có vẻ là lựa chọn hợp lý hơn.

Về độ chính xác màu, cả ba phiên bản này đều đạt điểm xuất sắc, nhưng vượt trội vẫn phải kể đến Canon. Về tố độ lấy nét, A850 lấy lại được phong độ khi vượt Nikon và Canon ở hầu hết các điều kiện, trừ trong những trường hợp đặc biệt thiếu sáng.

Bù lại, 5D Mark II lại có chế độ quay phim Full HD trong khi cả Sony và Nikon đều thiếu vắng. A850 của Sony thậm chí còn bị lược bớt tính năng xem sống LiveView.

Sony Alpha A850 nhìn từ trên. Ảnh: Gadgetvenue.

Theo PopPhoto, có thể nói Sony cuối cùng cũng đã lựa chọn con đường giản lược khá đúng đắn để giảm giá sản phẩm, đó là vẫn duy trì chất lượng ảnh ở mức hoàn hảo, các tính năng bị cắt bỏ dù tiên tiến nhưng chỉ phát huy ở một số điều kiện đặc biệt.

Một số tính năng đáng chú ý của phiên bản full-frame giá rẻ A850 của Sony. Cảm biến: 24,6 triệu điểm, Full Frame CMOS, ảnh lớn nhất 6.048 x 4.032 điểm ảnh, 14 bits màu ở chế độ RAW. Thẻ nhớ: Khe đúp, hỗ trợ cả CompactFlash Type I/II (cả UDMA và microdrives) và định dạng của hãng MemoryStick PRO Duo. Tốc độ chụp: 3 khung hình/giây tới 34 ảnh JPEG, 16 ảnh với RAW. Tốc độ cửa trập: 1/8000 tới 30 giây (1/3-EV), tuổi thọ 100.000 lần. LCD: 3 inch TFT, 921.600 điểm ảnh. Kết nối: USB 2.0, HDMI. Pin: NP-FM500H Li-ion, chụp được 880 ảnh mỗi lần xạc.

Theo Nguyễn Hà (Sohoa)