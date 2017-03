Theo báo cáo mới đây của hãng thống kê International Data Corporation (IDC), doanh số của smartphone đã vượt qua máy tính cá nhân trong quý IV/2010 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điều này xảy ra.



Mặc dù cả 2 loại sản phẩm đều có xu hướng tăng về doanh số so với cùng kỳ năm 2009, nhưng “smartphone đã có bước tiến lớn, trong khi máy tính cá nhân chỉ có những bước đi chậm chạp” – Bản báo cáo của IDC cho hay.



Theo đó, tổng số smartphone tiêu thụ trong quý IV/2010 là 100,9 triệu sản phẩm, tăng 87,2% so với cùng kỳ năm 2009, trong khi doanh số của máy tính cá nhân chỉ tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Top 5 nhà sản xuất smartphone có doanh số tốt nhất trong năm qua

Giải thích cho sự thay đổi thói quen tiêu dùng này, IDC cho rằng cuộc sống năng động, di chuyển nhiều và muốn có một thiết bị nhỏ gọn để có thể sử dụng và phục công việc ở bất kỳ đâu đã giúp smartphone trở nên hữu dụng hơn so với chiếc máy tính cá nhân. Thêm vào đó, cùng với sự xuất hiện của những thế hệ vi xử lý đa nhân mới đã giúp cấu hình và tốc độ của smartphone không thua kém gì các loại máy tính cá nhân hiện nay.



Trong bản báo cáo, IDC cho biết Android cũng là hệ điều có sự tăng trưởng đáng nể nhất trong năm qua.



Phó trưởng nhóm nghiên cứu thị trường của IDC, Ramon Llamas cho biết: “Android đã trở thành nền tảng được nhiều nhà sản xuất smartphone lựa chọn nhất, và đã nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm để thách thức “ngôi vương” của Symbian.”



Trong khi chủ yếu các smartphone sử dụng Symbian vẫn được sản xuất bởi Nokia (một số ít bởi Sony Ericsson), còn Android hiện đã được các nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới như HTC, LG, Motorola và Samsung trang bị trên các sản phẩm của mình.



Gần đây nhất, sau sự hợp tác giữa Microsoft và Nokia, cùng với việc Qualcomm lẫn Intel lần lượt giới thiệu thế hệ vi xử lý 4 nhân mới dành cho smartphone, kèm theo đó là những công nghệ kết nối không dây tốc độ cao lần lượt được ra đời và hoàn thiện… chắc hẳn, máy tính cá nhân sẽ tiếp tục bị smartphone bỏ xa về doanh số trên thị trường công nghệ.





Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí / DigitalTrends)