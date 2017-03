Vừa qua, trang tin "This is my next" đã hé lộ một loạt thiết bị mới của Motorola, qua đó cho thấy hãng này đang có kế hoạch trình làng “khủng” để tận dụng dịp mua sắm lớn cuối năm.

Mẫu máy tính bảng Xoom 2. (Nguồn: Internet) Những thiết bị này gồm 2 mẫu điện thoại thông minh (smartphone) Atrix 2, Motorola Spyder cùng 2 mẫu máy tính bảng (tablet) mới là Xoom 2 và Xoom 2 Media Edition.



Thông tin cấu hình sơ bộ của Atrix 2 gồm: màn hình 4,3-inch với độ phân giải qHD, 8GB bộ nhớ trong, 1GB RAM và camera 8-megapixel.



Trong khi đó, Motorola Spyder có thể sẽ được nhà mạng Verizon Wireless phân phối dưới tên gọi “Droid Razr.”



Thiết bị này là mẫu smartphone đầu tiên của Motorola được trang bị màn hình Super AMOLED có độ phân giải qHD, vi xử lý 1,2GHz Dual-Core, hỗ trợ mạng 4G LTE của Verizon, camera 8-megapixel có khả năng ghi video 1080p, kèm một camera trực diện để trò chuyện video, 1GB RAM.



Cùng với hai smartphone trên, 2 mẫu tablet của Motorola được cho là sẽ xuất hiện trước thềm dịp mua sắm cuối năm gồm Xoom 2 và phiên bản Xoom 2 Media Edition mỏng, nhẹ hơn.



Xoom 2 có màn hình 10,1-inch, vi xử lý 1,2GHz Dual-Core, camera có khả năng ghi video 1080p, 1GB RAM và chỉ dày có 9mm. Trong khi đó, Xoom 2 Media Edition có màn hình Gorilla Glass 8,2-inch.



Ngoài ra, những thông tin cấu hình khác của mẫu tablet này hiện vẫn chưa được tiết lộ nhiều.



Trong số 4 thiết bị trên, Atrix 2 sẽ là sản phẩm trên được Motorola thông báo chính thức trong thời gian tới.



Dưới đây là những hình ảnh về các mẫu bị bị rò rỉ: Motorola Atrix 2 Motorola Spyder Theo Văn Hưng (Vietnam+)